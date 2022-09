Lezing over de kapel van ‘t Vogeltje in Poperinge

Op donderdag 6 oktober vanaf 14 uur vindt in de kapel van ’t Vogeltje, Loviestraat 18 in Poperinge, een lezing plaats.

In ’t Vogeltje, een gehuchtje in Poperinge, staat een prachtige kapel er wat eenzaam bij. De binnenzijde is volledig beschilderd en ze huisvest ook enkele mooie religieuze objecten. Ludo Dumon beschreef de geschiedenis van deze kapel en het klooster waar het ooit deel van uitmaakte in het boek ‘’t Vogeltje, een oase tussen twee kasteeldomeinen’. In deze lezing schetst hij het ontstaan van het klooster, het leven van de kloosterzusters en het belang dat het heeft gehad voor de omgeving.

Om het behoud van deze objecten te ondersteunen, hebben het stadsarchief van Poperinge en de Erfgoedcel CO7 hun schouders gezet onder een inventarisatietraject in samenwerking met vrijwilligers. Daarbij worden de objecten gereinigd, voorzien van een uniek inventarisnummer, digitaal beschreven en gefotografeerd. Na de lezing worden de verschillende stappen in dit inventarisatietraject door deze vrijwilligers zelf ter plaatse verder toegelicht.