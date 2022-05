Les Halles en Ri4vos organiseren drie Ieperse Dinsdagen: “Knipoog naar Muzikale Dinsdagen”

The Skadillacs, AC in DC en The Ex Men All Star Band zijn de drie headliners voor de Ieperse Dinsdagen op 28 juni, 12 juli en 26 juli op de Ieperse Grote Markt. Organisatoren zijn Marktcafé Les Halles en vzw Ri4Vos, het duo achter de legendarische Muzikale Dinsdagen die deze zomer voor nog meer leven in de brouwerij zorgen door ook drie keer Streekgenot op Straat te organiseren.

De vzw Ri4Vos bestaat uit Ieperlingen Wim Vandamme en Bart Devos. Twintig jaar waren zij de organisatoren van de Muzikale Dinsdagen, de zomers concerten die tot 7.000 mensen naar het Sint-Maartensplein lokten. Sinds ze in 2018 de stekker trokken uit de Muzikale Dinsdagen komen ze sporadisch op de proppen met kleinere projecten. Zo stonden ze Les Halles-uitbater Chris Bevernage als eens bij toen die in 2019 Les Halles Musicales organiseerde. Vorige zomer organiseerde vzw Ri4vos in opdracht van Stad Ieper drie openluchtoptredens onder de noemer Steekgenot op Straat.

“Hoewel het toen bedoeld was als eenmalige duw in de rug en hart onder de riem van het stadsbestuur naar de handelszaken en de bevolking toe, viel het gebeuren zodanig in de smaak dat er al snel vraag was om er alsnog een vervolg aan te breien, dus ook deze zomer kregen we groen licht vanwege het stadsbestuur”, zegt Bart Devos

Gratis optredens

Daarnaast werkte Ri4vos nog een tweede reeks openluchtconcerten uit. Opdrachtgever hier is Marktcafé Les Halles. “Zaakvoerder Chris Bevernage, die destijds medeoprichter, supersponsor en bezieler was van Muzikale Dinsdagen vroeg ons om een nostalgische knipoog naar de roemrijke Muzikale Dinsdagen uit te werken. Ook hier ondersteunt Stad Ieper een stuk van het logistieke plaatje door onder andere het mobiel stadspodium, dranghekken en dergelijke ter beschikking te stellen.”

“Het kriebelt weer om iets te organiseren”, zegt Chris Bevernage. “Door corona zat iedereen een beetje opgesloten. Met de Ieperse Dinsdagen willen we weer de mensen samenbrengen voor een glaasje, een babbel en een gratis optreden. De verwijzing naar de Muzikale Dinsdagen is wel duidelijk, we moeten dat niet onder stoelen of banken steken. Maar het is toch iets nieuws, je mag het niet vergelijken. Dat was iets dat gegroeid was in twintig jaar tijd naar een evenement met soms meer dan 5.000 bezoekers. Dat is nu niet onze betrachting. Het is kleinschalig. Als we 1.000 à 1.200 mensen kunnen lokken zijn we al heel tevreden.”

Deel Grote Markt verkeersvrij

De concerten zullen plaatsvinden op de dinsdagen 28 juni, 12 juli en 26 juli. Om de veiligheid van het publiek te garanderen, zal het gedeelte van de Grote Markt tussen de D’Hondtstraat en de Rijselstraat verkeersvrij gemaakt worden vanaf 18 uur”, zegt Chris Bevernage. “Zo ontstaat er een heuse concertzone waar iedereen even de zorgen aan de kant kan schuiven om met een drankje in de hand te genieten van de bands op het podium. Het podium komt op het voetgangersgedeelte tussen de fontein en de lakenhalle en zal met zijn rug naar de lakenhalle staan. Het parkeergedeelte van de Grote Markt blijft dus gevrijwaard.”

The Skadillacs

“Er wordt telkens gestart met een lokale band die het publiek op de juiste sfeerstemming brengt voor de hoofdact van de avond. Op 28 juni wordt er nog een toetje geserveerd onder de vorm van een DJ-battle tussen twee deejaygrootheden van het huis: DJ Pedro en DJ Jos”, zegt Wim Vandamme. “Nog op 28 juni brengen The Skadillacs hulde aan aan bands als The Specials, Madness, The Selecter, Bad Manners en The Beat. Twee weken later is het de beurt aan de legendarische Nederlandse band AC in DC om nog maar eens te bewijzen waarom AC/DC hen als hun nummer 1 tributeband beschouwen.”

Superformatie

“Afsluiten op 26 juli doen we met The Ex Men All Star Band (UK). Deze superformatie, bestaande uit vier Britse topartiesten die met de Groten Der Aarde samenspeelden, schuimt deze zomer heel wat festivalpodia in Engeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Schotland af, maar maakt een éénmalige tussenstop in Ieper om er een set van de meest memorabele sixties en seventies songs te brengen”, besluit Wim. (TOGH)