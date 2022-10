Leny Laby (11) is één van de dansers van de “Masked Singer” in Frankrijk

Komen-Waasten de geboorteplaats van talent? Wie het indrukwekkende parcours van Leny Laby bekijkt, kan haast niet anders dan het gaan geloven. De amper 11-jarige knaap is een gepassioneerd danser en mocht ondertussen al opdraven in enkele prestigieuze TV-reeksen. “En dat allemaal voor iets dat is begonnen met de Disney film Frozen”, lacht hij!

Leny Laby, de kans is groot dat de naam niet meteen een belletje doet rinkelen. De kans is minstens even groot dat u hem reeds aan het werk zag op TV. De kleine brok energie is één van de dansers die de podia van de razend populaire reeks “Masked Singer” in Frankrijk opfleurt met zijn dansmoves.

“Ik was op een dag aan het kijken naar Frozen, jawel die tekenfilm met de ijsprinses en ik besloot om die danspasjes zelf te gaan proberen.” Hoewel Leny op het podium een rasentertainer is, blijkt de jongen in het dagelijkse leven erg bescheiden en zelfs een tikkeltje timide.

Belgische vlag

“Ik had geen cape dus besloot ik om de Belgische vlag rond mijn nek te hangen en zo ben ik dan ook beginnen dansen. Het was meteen duidelijk dat dit mijn ding was en ik ben er verder in blijven gaan. Eerst in lokale dansscholen, waar ik verschillende stijlen kon aanleren. Nadien is het allemaal erg snel gegaan en ik geniet volop van het moment.”

Marie Senecal, de trotse mama van Leny, zag hoe haar zoon evolueerde van ‘dansen met een cape’ tot ‘dansen voor duizenden mensen’. “Op een dag nam hij deel aan een fotoshoot voor een kledijwinkel, het was gewoon zoiets dat hij graag wilde doen zonder echt stil te staan bij de rest”, klinkt het.

“Die foto’s moeten op één of andere manier hun weg naar een agentschap hebben gevonden en plots werd Leny uitgenodigd om twee kleine rolletjes in films te gaan vertolken. Natuurlijk greep hij die kans en zijn verschijningen werden dan weer opgemerkt door Kids Elite, een gereputeerde dansschool die onder leiding staat van Sabrina Lonis. Wie in de Franse mediawereld werkt kent Sabrina en haar school in Parijs want het is de geboorteplaats van heel wat sterren. Leny mocht er op auditie gaan en voor we het wisten werd hij opgenomen in haar leerlingenbestand.”

Dansschool van Sabrina

De tiener kreeg de kans van zijn leven maar die kwam meteen ook met enkele aanzienlijke uitdagingen. “Ik trek iedere woensdagnamiddag naar Parijs, om er te trainen in de dansschool van Sabrina”, vertelt Leny.

“Samen met mijn mama nemen we de trein en dat week na week. Lastig? Ja, het is wel intensief maar het heeft heel wat deuren voor mij geopend. Vooral mijn meest recente opdracht is er eentje waarvan ik enkel maar kon dromen. Ik werd geselecteerd om deel uit te maken van de dansploeg die The Masked Singer moet omkaderen. Het programma, dat wordt uitgezonden op de Franse Nationale TV, trekt miljoenen kijkers en ik vertoef er tussen grote sterren. Het is alsof ik leef op een wolk maar ik geniet van elk moment.”

11 jaar oud en de wereld die aan zijn voeten ligt? Kan iemand als Leny dan nog wel dromen over de toekomst? “Ja natuurlijk”, pikt hij meteen in. “Als ik luidop mag fantaseren dan zou het maken van een clip met Stromae bovenaan de lijst staan. Ik bewonder hem als artiest en vind zijn muziek gewoon keigoed. Mocht ik dit nog kunnen waarmaken, dan zou mijn leven compleet zijn.”