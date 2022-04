Lenny & De Wespen viert 20ste verjaardag in Dranouter

Lenny & De Wespen brengt dit jaar al twee decennia kleinkunst van de bovenste plank, doorspekt met heerlijke pop, folk en softrock. Dat vieren ze met een uitgebreide tournee, waarbij ze ook halt houden in Dranouter.

Frontman Lennaert Maes en de zijnen (waaronder drummer Bert Huysentruyt uit Lendelede, red.) komen langs op vrijdag 29 april in het Muziekcentrum van Dranouter. Tijdens het jubileumconcert brengen ze werk van hun recentste album Pleisterplaat en fijne nummers van vroeger. Er verscheen ook een verzamelaar. In mei is de band nog te zien in onder meer Brugge en Gent.

Tickets via www.muziekcentrumdranouter.be.