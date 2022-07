Lennert V draait op openingsdag van Tomorrowland aan het reuzenrad: “De droom van iedere dj”

Komend weekend zijn de grootste elektronische acts ter wereld te gast in Boom voor het eerste weekend van Tomorrowland. Tussen toppers als Paul Kalkbrenner en Diplo prijkt ook een Ieperling. DJ Lennert V, aka Lennert Vintevogel, mag vrijdag zijn duivels ontbinden aan het Ferris Wheel van Brussels Airlines.

Het mythische, wereldwijd bekende festival Tomorrowland is na twee jaar afwezigheid door corona terug in Boom. Om die twee jaar goed te maken strekt het festival zich nu uit over drie weekends in plaats van de gewoonlijke twee weekends, met meer dan 700 artiesten verspreid over meer dan 15 stages.

Een van die 700 dj’s is Lennert V, ofwel Ieperling Lennert Vintevogel. Hij mag op vrijdag 15 april mee het festival openen aan de stage bij het Ferris Wheel van Brussels Airlines. “Ik weet het ongeveer al vier weken, maar mocht het pas vrijdag bekendmaken. Een collega-dj heeft gevraagd of ik het zag zitten om aan het reuzenrad te draaien. Het zal ergens in de namiddag zijn, wellicht een setje van twee uur.”

Dankbaar

Lennert is uiteraard enthousiast over zijn plek op het bekendste dancefestival ter wereld. “Ik denk dat het een droom is van iedere dj. Ik ben dankbaar dat ik die kans krijg. Ik denk dat het nog een beetje moeten binnenkomen bij mij. Ik zal het maar goed beseffen eenmaal ik daar sta, denk ik”, knipoogt Lennert. “Iedere bezoeker passeert daar wel eens om naar het reuzenrad te gaan. Dat is een stage die enkele jaren geleden beginnen groeien is en steeds meer een volwaardige stage is geworden. Ik ben zelf benieuwd hoeveel volk er zal staan.”

Gezonde stress

Lennert is zelf een vaste bezoeker van Tomorrowland. “Normaal ben ik ieder jaar van de partij. Het toeval wil dat ik vrijdag sowieso naar Tomorrowland ging gaan. Nu ik de kans krijg om zelf te draaien, heb ik mijn ticket verkocht. Het klinkt misschien raar, maar eigenlijk voel ik nog geen zenuwen. Wellicht zal die gezonde stress wel nog komen. Welke nummers ik zal draaien weet ik nog niet. Dat zal ook een beetje afhangen van de sfeer en het publiek op dat moment. Sowieso wordt het een stijl die past bij Tomorrowland, en dat gaat redelijk breed.”

Highlight Festival

In Ieper is Lennert niet alleen bekend als dj, maar ook als een van de vier organisatoren van Highlight Festival, het ‘Tomorrowland van Ieper’ dat op zaterdag 3 september zijn vierde editie heeft en waar Lennert zelf ook zal draaien met zijn andere project Les Amis. “Alle artiesten zijn bekend. Alles loopt goed. Ook de ticketverkoop. Nu de zomervakantie begonnen merken we wel dat die in stijgende lijn. Dus je merkt wel dat de kaartenverkoop goed loopt. De vip-arrangementen zijn ook al voor 90% uitverkocht, wat toch goed is als je weet dat we dit jaar van 850 naar 1.000 vips gaan. Dus ook daar zien we een positieve trend”, besluit Lennert. (TOGH)