Leerlingen VTI Brugge restaureren Victoriaanse zitbank in het For Freedom Museum Knokke-Heist

“Bezoekers aan het For Freedom Museum kennen de scène met de Engelse pub. “The Fox Inn” een reconstuctie met originele deur en ramen van een oude, afgebroken pub uit het graafschap Surrey UK”, vertelt conservator FFM Danny Jones.

“Voor een pub hoort uiteraard een zitbank, die eveneens een historisch karakter dient te hebben. De heer Ivor Jones, oom van conservators Freddy en Danny Jones, bracht de oplossing. In zijn tuin in Crewe Cheshire,UK, stond een verweerde houten éénpersoonsbank op een oud gietijzeren onderstel, Victoriaanse stijl.

Via kunstenaar Jakob Jan Vanmechelen uit Knokke-Heist werd contact gemaakt met het VTI te Brugge. De leerlingen van het vierde jaar Houtbewerking, onder leiding van leraar Jan Gheyle, namen de uitdaging aan de oude bank in ere te herstellen en er meteen een tweezitter van te maken.

Selfie met Barbara

Afgelopen week mocht het For Freedom Museum de bank in ontvangst nemen. De bedoeling is om er er een vrouwelijke mannequin (pop) te laten op plaats nemen van de WAAFS of de Women’s Auxiliarly Air Force. Bezoekers kunnen dan eveneens van op de bank een “Selfie” maken met Barbara. Dit is de naam die het For Freedom Museum wenst te geven aan de mannequin.

Inderdaad Barbara Kelly’s vader Roy Tull, lid van het RAF Bomb Disposal Team was kort na de bevrijding van Knokke-Heist, op 1 november 1944, ondergebracht in het Strand hotel in de Kustlaan en stond in voor de ontmijning van het vliegveld, mijnenveld Odette (nu de Kleine Vlakte), waar duizenden mijnen werden ontmanteld. Als eerbetoon aan Roy wordt de gerestaureerde zitbank voortaan “Roy’s Seat”genoemd.

Uit dankbaarheid biedt het For Freedom Museum de leerlingen van de vierde Houtbewerking en leraar Jan Gheyle een gratis gegidst bezoek aan, een klein gebaar voor hun prachtig werk.”

