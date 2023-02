Leerlingen van Conservatorium Kortrijk brengen voorstelling over Kortrijkse volksfiguur wijlen Peter Arthur Caesens

In het kader van ‘De Dag Van het Woord’ brengen de leerlingen van de vierde graad Theater, Muziek en Radio van Conservatorium Kortrijk de theatervoorstelling ‘Hij schreef de dagen, mijn God, die hij was…’. Het stuk is gebaseerd op de dagboeken van wijlen Peter Arthur Caesens. “Als eerbetoon aan de Kortrijkse volksfiguur. Gepassioneerd muziekliefhebber, danser, dichter, zanger, politicus, Belleman van Kortrijk en eigenaar van de niet zo ideale bibliotheek”, zegt leerkracht Bart De Wildeman.

Op basis van de dagboeken van Peter Caesens (over de periode van 1979 tot 1993) maakten de jongeren een theatervoorstelling die ons een beeld schetst van de ‘coming of age’-jaren van deze artistieke duizendpoot. “De jongeren herkennen zich in zijn zoektocht naar ‘alles waar een mens van droomt’ en die van alle tijden is. We beleven de ups and downs van een jonge kunstenaar op zoek naar zijn plek in de wereld”, vertelt Bart.

Aan de voorstelling werken naast de 40 jonge spelers ook muzikanten van de Compositieafdeling en Jong Talent, en radiomakers van het Conservatorium mee. “Special guests in de voorstelling zijn auteur en performer Margot Demeulemeester samen met muzikanten Carola Zerega en Joël Hollenberg. Er wordt ook nog een mystery guest verwacht die je die avond moet gezien hebben. Tip, hij luidt een bel”, aldus Bart.