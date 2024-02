Leerlingen Academie toveren tijdens ‘Magisch Menen’

Op zaterdag 3 februari, Dag van de Academies, zetten alle academies voor deeltijds kunstonderwijs hun werking in de kijker. Dit jaar is het feestthema ‘Magie’. In Menen pakt de Academie uit met het programma ‘Magisch Menen’.

“Als schepen van Kunstonderwijs ben ik trots dat we op de Dag van de Academies ook hier met alle talenten kunnen uitpakken. Meer dan 1.800 leerlingen stappen wekelijks in onze Academie binnen en dat mogen we ook eens naar buiten brengen”, blikt schepen van Cultuur en (Kunst)onderwijs Griet Vanryckegem vooruit.

Toonmomenten

In de hoofdvestiging in de Yvonne Serruysstraat valt er van 8.30 uur tot 13 uur heel wat te beleven. In het auditorium vinden de hele voormiddag toonmomenten plaats, waarop de leerlingen hun muzikale vaardigheden demonstreren.

In de kelder zorgen de leerlingen woord voor Kafkaiaanse toestanden. Doorlopend kan het publiek proeven van open lessen en workshops. Ook is het uitkijken naar de flashmob ‘Als ik kon toveren’, die een viertal keer zal opduiken in de inkomhal en de gangen van de academie.

Muziektheatervoorstelling

In CC De Steiger speelt om 10.15 en 11.15 uur de muziektheatervoorstelling De Blauwe Vogel. Die wordt gebracht door de leerlingen woord, muziekatelier en strijkers. In de Academie voor Beeld in de Bruggestraat is er van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17.30 uur de Magische Expo met tot de verbeelding sprekende werken van kinderen, jongeren en volwassenen.

De apotheose volgt ‘s avonds met de muziektheatervoorstelling De Valk in de Porseleinhallen in Wevelgem. Het zijn de leerkrachten van de academie zelf, stuk voor stuk ook uitstekende artiesten, die om 19 uur voor een magische avond vol muziek en woord zorgen. De toegang is gratis mits reservatie via muziek.woord@menen.be.

Magisch Moorsele

Als afsluiter organiseert de academie op woensdag 7 februari het toonmoment Magisch Moorsele. Diverse klassen uit de eerste en tweede graad van de vestiging in Moorsele toveren verrassende kunsten uit hun spreekwoordelijke hoed. Dit toonmoment vindt plaats om 19 uur in OC De Stekke in Moorsele.