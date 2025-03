Leden Fotogroep ’t Kasteel houden verrassende expo in bib

Bezoekers van bibliotheek Kris Lambert kunnen nog tot zaterdag 29 maart genieten van de foto’s van Fotogroep ’t Kasteel.

De exposerende vereniging heeft zijn thuisbasis in ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje in Zandvoorde. Dit voorjaar kiest Fotogroep ’t Kasteel ervoor te exposeren in de stedelijke bibliotheek aan de Wellingtonstraat 17. “Met deze groepsexpo bewijzen de leden over heel wat fotografisch talent en creativiteit te beschikken”, weet Christine Opsomer, de secretaris van de fotovereniging.

“Zandvoorde beschikt over heel wat natuur, zoals de Zwaanhoek, fietsroute ‘De Groene 62’ en de Keignaert. Dit vormt voor fotografen een dankbaar onderwerp. We kijken wel verder dan onze neus lang is. Portret-, reis,- of landschapsfotografie, architectuur, … alles behoort tot de mogelijkheden. Ook bij Fotogroep ’t Kasteel is de tijd niet stil blijven staan. Hoeft het gezegd dat bij ons enkel nog sprake is van digitale fotografie? De vereniging nodigt bovendien regelmatig sprekers uit die uitleg verschaffen over de nieuwe software om foto’s te bewerken. Lightroom, Photoshop … laten de gebruikers toe om de foto’s waar nodig te verbeteren. Dankzij de uitleg van specialisten geraken ook onze leden bedreven in de materie.”

Sociaal luik

“Behalve louter fotograferen, is aan Fotogroep ’t Kasteel ook een sociaal luik verbonden. Bij het einde van het seizoen in juni houden we een etentje. Ook de nieuwjaarsreceptie groeide uit tot een vaste waarde op de kalender. Onze leden kunnen daarenboven nog deelnemen aan uitstappen. In dat verband is de dagtrip van zaterdag 5 april naar Noord-Frankrijk het vermelden waard. Deze uitstap loopt in samenwerking met WestImage. Hun medewerking zal er ongetwijfeld voor een meerwaarde zorgen. Fotogroep ’t Kasteel biedt momenteel een zinvolle vrijetijdsbesteding voor 25 leden van wie het beeld hun passie is. De tentoonstelling in de bibliotheek biedt hen de kans hun talent te ontplooien. (BVO)

Heb je interesse om aan te sluiten bij deze sociale, gedreven fotoclub neem dan zeker contact op: GSM 0496252547