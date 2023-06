Laurent Hoornaert is de nieuwe voorzitter van CO7

CO7, het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek, verwelkomt een nieuwe voorzitter. Laurent Hoornaert, schepen van cultuur in Langemark-Poelkapelle, neemt vanaf 1 juli de fakkel over van Valentijn Despeghel.

De voorzitterswissel werd aangekondigd op de Zomerconnectie, een netwerkevenement voor cultuur- en erfgoedspelers in de Zuidelijke Westhoek. Zo’n 100 cultuur- en erfgoedpartners van CO7 ontmoetten elkaar op 21 juni in het Muziekcentrum in Dranouter. Om de twee jaar wisselt CO7 van voorzitter en zo treedt begin juli een nieuw gezicht aan.

Laurent Hoornaert (50) studeerde geschiedenis aan de UGent en heeft een passie voor cultuur en erfgoed. Van 2006 tot en met 2012 was hij actief op diverse kabinetten. Als kabinetschef van de Kortrijkse burgemeester, een functie die hij tot eind 2020 uitoefende, zette hij mee zijn schouders onder diverse erfgoed- en cultuurdossiers. Sinds 2021 is hij eerste schepen in Langemark-Poelkapelle waar hij onder meer bevoegd is voor cultuur, bibliotheek en erfgoed.

In die hoedanigheid zetelt hij ook al meerdere jaren in de raad van bestuur van CO7 waar hij nu het roer overneemt. “De intergemeentelijke samenwerking binnen CO7 is al meer dan vijftien jaar toonaangevend in Vlaanderen en wil dat in de toekomst ook blijven. Ik kijk er naar uit om samen met het hele bestuur en het gedreven team het rijke cultuur- en erfgoedveld in de regio verder te versterken”, reageert de kersverse voorzitter opgetogen.