Laatste repetitieweek van sociaal-artistiek project ‘Stereo Denta Plastique’ in Kortrijk gaat in: “Hoe voelt het om ouder te worden?”

Theater Antigone en Perpodium brengen van 1 tot 17 juni de voorstelling ‘Stereo Denta Plastique’ in samenwerking met OCMW Kortrijk en Centrum Overleie. Al sinds 1999 loopt er jaarlijks een sociaal-artistiek traject in Theater Antigone. De regie is in handen van Michaël Vandewalle en Silke Thorrez. “Samen met de spelers gingen we op bezoek in rusthuizen. Hoe verloopt het leven daar? Wat houdt de bewoners bezig? Waar denken ze aan? Hebben ze nog verlangens en toekomstdromen? Of zijn het vooral wilde verhalen uit het verleden die de kop opsteken? Samen met de rusthuisbewoners probeerden de spelers aan den lijve te ondervinden hoe het – ongeacht leeftijd – is om ouder te worden, in al zijn facetten, met al zijn schoonheden en gebreken.”

Het nieuwe sociaal-artistiek project Stereo Denta Plastique gaat de laatste repetitieweek in. Iedereen die goesting had om op de planken te staan, was welkom. Het regisseursduo hield geen audities en ervaring was niet van belang.

“De voorstelling is een sociaal artistiek project. Dit betekent dat we met niet-professionele acteurs werken. We werken met een heel diverse bende aan mensen, ook zij met een psychische kwetsbaarheid, financiële kwetsbaarheid, mensen in eenzaamheid, … De groep is een weerspiegeling van de samenleving. De grote gemene deler is de liefde voor het spelen en het theater. De mensen sluiten aan in ons project en komen terecht in een warme familie waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen elkaar aanvaardt zoals ze zijn. Ze steunen elkaar en tillen elkaar op tot een hoger niveau. De voorstelling gaat over het thema ouder worden en de crisis in de woonzorgcentra. Een thema die veel heeft losgemaakt bij onze spelers”, zegt Michaël.

Samenwerking met VORK

Na het succes van vorig jaar werken Theater Antigone ook dit jaar weer samen met VORK, het volksrestaurant van Kortrijk. Telkens op donderdag kan je er voor de voorstelling terecht voor een (h)eerlijke maaltijd. Op het menu staat 1 juni (vegetarische) stoofvlees met frietjes, 8 juni (vegetarische) vol-au-vent met frietjes en 15 juni americain met frietjes en salade.