Laatste amfibieboot ‘De Normandie’ begint aan een derde leven als erfgoed in Koksijde

De laatste amfibieboot van de kust, De Normandie in Koksijde, vaart niet meer uit sinds vorige zomer, maar krijgt nu toch een derde leven. Het gemeentebestuur kocht de boot aan voor 45.000 EUR (excl. btw) om te bewaren als erfgoed.

Vorig jaar besliste eigenaar en kapitein Rik Vandewalle om niet opnieuw te investeren opdat hun vaartuig zou voldoen aan de alsmaar strengere veiligheidsregels en keuringen. Ook de coronacrisis en de zandopspuitingen speelden mee in de beslissing om te stoppen.

Rik kocht ‘De Normandie’ 10 jaar geleden over van Ronny Vanhoutte, die er 25 jaar mee voer. ‘De Normandie’ dateert van 1942 en dankt ook zijn naam aan de landing van geallieerden. Amfibieboten deden tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst als transportmiddel voor militairen en materiaal.

Tweede leven

Na de oorlogsjaren bleven deze vaartuigen achter op het strand en werden ze gebruikt voor de visserij. Sommige werden ingezet voor toeristische vaartochtjes aan de kust. Zo kreeg De Normandie een tweede leven als ‘plezierboot’ voor zeetochtjes voor vakantiegangers, zeeklassen, teambuildings of feestjes.

Rik Vandewalle: “In het voorjaar en het najaar deden we vooral zeeklassen. Tijdens de zomermaanden gingen we op tocht met de badgasten. Maar we verwelkomden ook de Sint aan boord, waren paraat voor de jaarlijkse zeewijding en ook asverstrooiingen op zee, huwelijken en zelfs een huwelijksaanzoek kwamen aan bod. Het waren fantastische jaren.”

Met pijn in het hart besliste Rik vorige zomer om de laatste amfibieboot aan onze kust op het droge te houden. Maar het gemeentebestuur wilde niet met lede ogen aanzien hoe ‘De Normandie’ roemloos ten onder zou gaan. Daarom kochten ze de amfibieboot aan.

Erfgoed koesteren

“Hij is niet meer zeewaardig, maar zal wel een verrijking zijn voor onze garnaalstoet en voor een aantal evenementen in onze gemeente”, zegt Dorine Geersens, schepen van toerisme. “De boot gaat al zeker mee in de Garnaalstoet op 26 juni 2022 en krijgt zo een derde leven.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Koksijde koestert zijn erfgoed! Die amfibieboten zijn een bijzonder stukje toeristische geschiedenis. Zeventig jaar hebben ze hier voor onze kust gevaren. Twintig jaar geleden was er in bijna elke kustgemeente nog één. Tot vijf jaar geleden was er nog een andere amfibieboot, in Blankenberge, maar die eigenaars zijn ermee gestopt. Toen we vernamen dat ook kapitein Rik Vandewalle zou stoppen waren we direct geïnteresseerd om dit vaartuig over te nemen.”

“De boot is zo onlosmakelijk verbonden met ons stukje kust. Het is een beeld dat op het netvlies blijft gebrand. We bedanken Rik voor zijn goeie zorgen, want het vaartuig is in bijzonder goeie staat ondanks zijn ouderdom. We bekijken wat er allemaal mogelijk is. De boot vindt momenteel zijn onderkomen in de werf van Oostduinkerke.”

“Eén ding is zeker. De amfibieboot wordt een nieuw pronkstuk in onze jaarlijkse Garnaalstoet. Dit jaar op 26 juni 2022.”

(MVQ)