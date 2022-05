Laat je verleiden door kunst in tuinen en kerk tijdens 6de Tentuinstelling in Knokke-Heist

Na vijf geslaagde edities in 2006, 2009, 2012, 2015 en 2018, vindt in Knokke-Heist tijdens het Hemelvaart- en Pinksterweekend van 26 tot en met 29 mei en van 4 tot en met 6 juni de 6de editie van het kunstevenement ‘Tentuinstelling’ plaats.

‘Tentuinstelling’ is een fiets- en/of wandelparcours van zo’n 15 kilometer tussen 18 privé-tuinen/locaties waarin een 400-tal beelden staan opgesteld van 52 kunstenaars. Bezoekers kunnen er in een unieke omgeving kennismaken met hedendaagse kunstwerken. Zowel figuratieve als abstracte werken komen aan bod in heel diverse materialen: brons, hout en papier, porselein en keramiek, polyester, glas, natuursteen, cortenstaal…. Alle kunstwerken staan te koop. De kunstenaars staan een aandeel van de verkoopprijs af aan de organisatie. Dit bedrag gaat integraal naar sociale en culturele doelen voorgesteld door de deelnemende verenigingen. Bezoekers betalen 12 euro per persoon voor een toegangsbadge en fietsrouteplan die de hele periode geldig is.

Drempelvrees opheffen

“Tentuinstelling heeft drie doelstellingen”, aldus organisator Luc Michels. “We laten een breed publiek laten proeven van hedendaagse beeldende kunst. Knokke-Heist heeft vele tientallen kunstgalerijen, maar nogal wat mensen hebben drempelvrees. We merken dat kunst in openlucht heel toegankelijk is. Ten tweede geven we gekende en minder gekende kunstenaars een podium om hun werken te tonen. Ten slotte is er een sociaal doel. Alle werken staan te koop en de kunstenaars staan een mooi deel van de verkoopsprijs af die we schenken aan sociale en culturele doelen.”

“Inkombadges zijn in voorverkoop in het bureau voor toerisme en in het CC Scharpoord te verkrijgen. Er zijn twee vertrekpunten, het CC Scharpoord of de tuin Park ter Kalvekete in Westkapelle. De deelnemers ontvangen een routeplan met alle adressen en info. Inkombadges zijn ook al in voorverkoop in het bureau voor toerisme en in het CC Scharpoord.”

Primeur in gerestaureerde kerk van Westkapelle

“Voor tentuinstelling kan ik rekenen op de samenwerking met de gemeente Knokke-Heist. Ik ben de burgemeester en schepenen en de betrokken medewerkers dankbaar. Van hen krijg ik de primeur om in de gerestaureerde kerk van Westkapelle voor het eerst een kunstevenement te houden. Ik werk verder samen met acht verenigingen: Fifty-One Knokke-Heist, Kiwanis Knokke-Zoute, Lions Club Knokke-Zoute, Marnixring De Blinckaert, Rotary Club Knokke-Oostkust, Soroptimist International Club Knokke-Oostkust, Zonta Damme en de Stichting Jenny & Luc Peire. Zij stellen een of meerdere tuinen van hun leden ter beschikking. Die verenigingen en hun tuineigenaars zijn gastvrouw en gastheer van Tentuinstelling. Zij duiden ook elk de sociale doelen aan waar de winst van de verkoop van kunstwerken naartoe gaat.”

Alle info op www.tentuinstelling.be. Open van 10 tot 18 uur.