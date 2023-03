Kuurns Erfgoed-Cuerna brengt herwerkte versie uit van ‘De Geschiedenis der gemeente Kuurne’

Naar aanleiding van de viering van 900 jaar Kuurne brengt vzw Kuurns Erfgoed-Cuerna een herwerkte versie uit van het boek ‘De Geschiedenis der gemeente Kuurne’ geschreven in 1913 door Theodoor Sevens, een vriend van Guido Gezelle en archivaris in Kortrijk.

Het boekje werd volledig herwerkt door de Kuurnse heemkundige, Rudy Verbrugghe. Het beschrijft de geschiedenis van Kuurne van 1123 tot 1913. Daarna kwam de Eerste Wereldoorlog. Cuerna plant een tweede uitgave over de geschiedenis van Kuurne van 1917 tot 1940.

Kuurne werd voor het eerst vermeld in 1123, als villa de Curnes, toen de Abdij van Voormezele er gronden verwierf. De oudste met naam genoemde heer van Kuurne isJakob van Halewijn, en de laatste heer wasJos Emmanuel le Paige. Zijn wapenschild werd in 1980 aangewezen als hetwapen van Kuurne.

De oudste vermelding van de Sint-Michielskerk dateert van 1146. Dan schenkt de bisschop van Doornik een altaar aan de kerk. Kuurne is dus op dat moment reeds een parochie.

Kuurns erfgoed

Cuerna, de Heemkundige Kring van Kuurne, beheert het Kuurns erfgoed dat niet in de gemeentelijke archieven bewaard wordt en verzamelt zoveel mogelijk over de geschiedenis van de gemeente. Alles wordt geïnventariseerd in het voormalig gemeentehuis in de Kerkstraat. Heb je op zolder nog Kuurnse schatten liggen? Breng ze binnen bij Cuerna, de medewerkers digitaliseren alles en bezorgen het materiaal onbeschadigd terug.

Interesse om mee te werken aan het behoud van de geschiedenis van Kuurne? Spring eens binnen op woensdagvoormiddag in de Kerkstraat of bel naar de voorzitter, Remi Dejaeghere 0497 28 24 21. (ADM)