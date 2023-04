Kuurns Comedy Festival komt eraan

Op 28 april vindt in de Sint-Pieterszaal het Kuurns Comedy Festival plaats. Voor Bernard Noffels is het zijn laatste editie als organisator. “Dit jaar ben ik er nog eens voluit voor gegaan, vooraleer ik de organisatorenfakkel definitief doorgeef aan mijn opvolger”, klinkt het.

Het Kuurns Comedy Festival werd in het jaar 2001 voor de eerste maal georganiseerd. Tom Prinzie, Annelies Vandenbussche en Francis Watteeuw waren de bezielers. Vele grote namen en aanstormende talenten passeerden jarenlang de revue, tot daar in het jaar 2013 een einde aan kwam. Na een korte rustpauze van twee jaar blies Bernard Noffels het Kuurns Comedy Festival nieuw leven in en hij zag het evenement jaar na jaar verder groeien.

“Ik blik terug op een fantastische periode als organisator van het Kuurns Comedy Festival”, vertelt Bernard Noffels (69). “Dit jaar ben ik er nog eens voluit voor gegaan, vooraleer ik de organisatorenfakkel definitief doorgeef aan mijn opvolger. Toen ik de fakkel overnam in 2015 wist ik meteen Piet De Praitere te strikken als hoofdact. Ook dit jaar staat Piet op onze affiche geprogrammeerd, meteen een knipoog naar de periode waar ik mijn eerste stapjes zette in de organisatie van het Comedy Festival. Vele grote namen stonden op ons podium, zo herinner ik mij nog dat Nigel Williams in 2017 zijn laatste optreden bracht op ons Comedy Festival.”

West-Vlaams talent

“Toen de coronapandemie ons land domineerde dacht ik aanvankelijk dat dit de doodsteek zou gaan worden voor ons festival, maar gelukkig hebben we een trouw publiek. Na twee jaar geen Comedy Festival te hebben georganiseerd, was zo goed als iedereen vorig jaar opnieuw op post. Als ik doorheen de jaren de affiche samenstelde, hield ik er steeds rekening mee dat ook West-Vlaams talent op onze affiche zijn plaatsje kreeg. Het doel van ons volledige team is altijd geweest om de nadruk te leggen op cultuurbeleving, zowel actief als passief.”

De Kernploeg achter het Kuurns Comedy Festival bestaat uit Bernard Noffels, Tom Prinzie, Lydia Verfaillie, Anthony Dewaele, Thamar Planckaert, Annelies Vandenbussche, Ramses Noffels en Francis Watteeuw. Het Kuurns Comedy Festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 28 april in de Sint-Pieterszaal. Onder meer stand-up comedian Joost Van Hyfte en MC Jan-Bart De Meulenaere prijken op de affiche.

Tickets kosten in voorverkoop 16 euro, aan de deur betaalt u 19 euro. De deuren worden geopend om 19 uur en het Comedy Festival zelf gaat van start om 20 uur. Tickets kunnen besteld worden via curieuskuurne@gmail.com of het telefoonnummer 0495/26.44.27. (BRU)