Kuurne ziet burgemeester Francis Benoit graag uit de kleren gaan: “Blijkbaar ben ik als minder mooie man toch heel populair”

In een volle Kubox werden de KU-Poll Awards uitgereikt, naar aanleiding van 900 jaar Kuurne. In totaal werden daarbij 15 laureaten verkozen in 15 categorieën, met karikaturist Nesten als grote winnaar. Het was echter burgemeester Francis Benoit die met de meeste aandacht ging lopen: in een ‘deepfake’ filmpje van Howest ging hij – virtueel – uit de kleren.

(lees verder onder de video)

Het gaat hier om een technisch hoogstandje van hogeschool Howest, een toepassing van artificiële intelligentie. Dat leverde een ‘deepfake’ filmpje op waarin je burgemeester Francis Benoit uit de kleren ziet gaan. “Ik ben ontroerd (lacht), dat ik als minder mooie man toch massaal veel stemmen kreeg voor de Ku-poll awards. In de categorie ‘wie wil je uit de kleren zien gaan ?’, werd ik winnaar. Dankzij een collega van onze top designopleiding kon ik in diverse versies en formaten uit de kleren gaan”, reageerde de burgemeester op Facebook.

Eerste prijzen

Over naar de awards! Tot grootste evenement werden de Ezelsfeesten verkozen. Alle deelnemende teams aan deze organisatie zijn alvast heel tevreden met deze erkentelijkheid. Tot beste slager van Kuurne werd dan weer slagerij Charcuterietje verkozen, tot beste dancing werd Diedjies uitgeroepen en beste sportvereniging werd Eendracht Kuurne. De titel van beste volwassenen vereniging ging naar Okra en beste jeugdbeweging werd Chiro Sint – Michiel.

Piet Huysentruyt

Uiteraard mocht de Kuurnenaar zich ook uitspreken over het beste Kuurnse bier en daar ging de voorkeur naar ‘Ezel’. Tot grootste mediafiguur aller tijden werd Piet Huysentruyt verkozen, en beste DJ aller tijden was het team achter de 70-80 fuiven. Ook bokskampioene Oshin Derieuw viel in de prijzen en werd verkozen tot grootste sportfiguur ooit.

In de categorie zang was er een gedeelde eerste plaats. Zowel Herbert als Lien Vanhauwaert werden daarbij als laureaat uitgeroepen. Ook buurtwinkel ‘Bij Dirk’ viel in de prijzen, hoewel daar nu appartementen staan. De Kuurnse bevolking was duidelijk deze buurtwinkel nog niet vergeten en riep hem dan ook uit tot winnaar in de categorie beste buurtwinkel ooit.

De zoon en dochter van Nesten kwamen zijn prijs in ontvangst nemen. © BRU

En dan was er nog de categorie grootste Kuurnenaar ooit. Daarin namen Nesten, Ever meulen en Piet Huysentruyt het tegen elkaar op. In deze categorie won met grote voorsprong Nesten. Het waren zijn zoon en dochter die de KU-prijs in ontvangst kwamen nemen. Ze waren dan ook heel dankbaar dat hun vader nog steeds zo prominent aanwezig mag zijn in Kuurne. Na de KU-Awards volgde dan de 70-80 Fuif, ook in zaal Kubox.