Kuurne stelt zijn cultuurseizoen voor in jarig zwembad

Maandagavond heeft de cultuurdienst van de gemeente Kuurne op een zeer originele manier de affiche voorgesteld van zijn cultuurseizoen 2022-2023. Onder de titel ‘neem een duik in het Kuurnse Cultuurseizoen ’22/’23’ had de cultuurdienst dit wel heel letterlijk opgenomen en gebeurde dit in het jarige zwembad van Kuurne dat dit jaar 50 kaarsjes mag uitblazen.

Aansluitend op de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen volgde dan de voorstelling ‘een bad vol leute’, waarbij vier stand-up comedians het beste van zichzelf gaven in een leeg getrokken kleuterbad, meteen de ideale mix voor een unieke locatie voor een avondje vol humor. “Na twee moeilijke jaren vol corona, weer een volwaardig cultuurseizoen kunnen aanbieden doet deugd”, opent burgemeester Francis Benoit.

“Aan het programma zal het alvast niet liggen, gezien we terug diverse toppers richting Kuurne kunnen halen. Ook om het evenwicht te bewaren tussen theater, muziek en een vleugje humor is opnieuw aardig gelukt.”

Op de affiche van het Kuurnse cultuurseizoen prijken ditmaal onder meer namen als Raymond Van Het Groenewoud, Guy Swinnen, Isabelle A, Lien van de Kelder , CCR, jazz in Senter en Chillow. Daarnaast is er ook nog ‘ De geschiedenis van het songfestival’ en een voorstelling over het chemo-boek van Liesbeth Van Impe.

Op theatervlak pakt de cultuurdienst uit met theater met Gom Van Dyck, Sébastien De Waele, Lucas van den Eynde, William Boeve, Bert Verbeke en Peter Thyssen. De humoristische noot komt dan weer van David Galle en Kamiel Spiessens.

Wie meer informatie wenst over het Kuurnse cultuurseizoen kan terecht op www.kuurne.be. Tickets voor het cultuurseizoen 2022-2023 zijn vanaf woensdag 9 uur te koop op www.kuurne.be/tickets.