Kuurne stelt dorpsdichter ‘Katrien Bonte’ aan naar aanleiding van 900 jaar Kuurne

Naar aanleiding van 900 jaar Kuurne besliste het schepencollege om een dorpsdichter aan te stellen. Zij kozen voor Katrien Bonte.

Katrien Bonte is een gekend figuur in Kuurne. Niet alleen omdat ze als voormalig bibliothecaris haar sporen verdiende of omdat ze het Gasthuis 2.0 uitbaat, maar vooral ook omdat ze het laatste jaar menig Kuurnenaar deed glimlachen met haar #tekstamentjes.

Deze tekstamentjes zijn heel korte rijmelarijen van vier regels die twee per twee rijmen Ze beschrijven meestal wat ze voelt, ziet en hoort in haar omgeving. Via haar Facebookposts en haar instagrampagina ‘tekstament’ krijgen haar tekstamentjes heel wat aandacht en bijval van de Kuurnse bevolking.

Katrien is geboren en getogen in Kuurne en kent als geen ander wat er leeft in Kuurne. Ze schreef ook een lange nieuwjaarswens voor alle Kuurnenaren, die ze voorlas tijdens de nieuwjaarsreceptie, wat zeer gesmaakt werd door de aanwezigen.

“Ik ben beter in het schrijven dan in het zeggen. Maar een 900-jarig bestaan, die vraag kon ik niet weerleggen. Dat is een feestjaar en wat is een feestje zonder woorden, zowel hier op sint Pieter, sint Katrien of langs de Leieboorden. Poëzie is het nie, maar hier een klein gedichtje als een feestelijk lichtje, bij deze start. Want geef toe, Kuurne das iets heel apart…”

“In Kuurne gebeurde er tot op vandaag eigenlijk weinig rond woord en poëzie”, zo vertelt burgemeester Francis Benoit. “Vandaag start de poëzieweek met gedichtendag en naar aanleiding van het feestjaar 900 jaar Kuurne hebben we met het schepencollege een officiële ‘dorpsdichter‘ aangesteld. We gaan voor negen ingrepen over onze drie kernen Sente, Sint-Michel en Sint-Pieter. Dat kan gaan van poëzie schilderen op een trap tot het verspreiden van bierkaartjes met #kuurnamentjes tot een viraal gedicht waar elke inwoner aan mag meeschrijven. Op geregelde tijdstippen en op ludieke manieren zal onze dorpsdichter een glimlach toveren op het gezicht van onze inwoners door woorden te delen in openbare ruimtes. Een jaar lang!”

“Ik ben blij en ook trots dat ik dit mag doen”, vertelt een stralende Katrien Bonte. “Ik produceer als copywriter meestal zakelijke teksten, maar het liefst van al speel ik met woorden. Ik probeer met mijn rijmelarij een glimlach tevoorschijn te toveren bij iedereen die het leest.” Ze glimlacht zelf en vervolgt: “Ik ben content met de term ‘dorpsdichter’. Vergelijk me niet met de poëten die elders in dit land bezig zijn. Kort en ‘Bontig’ is mijn stijl. Ik durf zelfs zeggen: het is op zijn Kuurns.” (ADM)