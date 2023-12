Kuurne maakt winnaars Ku – Awards bekend

In een volle Kubox zijn zaterdagavond de Ku – Awards uitgereikt. In totaal werden daarbij 15 laureaten verkozen in 15 verschillende categorieën. Tussen half september en 1 november kreeg de Kuurnse bevolking de mogelijkheid om hun stem uit te brengen in de eerste Ku – Poll. 1113 mensen deden dit effectief en brachten hun unieke stem uit op hun favoriet. Maar liefst 55% van deze stemmen gingen daarbij naar Nesten.

Tijdens de show gepresenteerd door Joost Van Huyfte waren er eveneens gastoptredens van Herbert en Lien Vanhauwaert. Een technisch hoogstandje van hogeschool Howest en de toepassing van artificiële intelligentie leverde dan weer een filmpje op waarin een optreden te zien was van burgemeester Francis Benoit die uit de kleren ging. Daarnaast werden ook nog diverse komische filmpjes vertoont. Tot grootste evenement werden de Ezelsfeesten verkozen.

Alle deelnemende teams aan deze organisatie, waar onder het braderiecomité, de joggingclub, het gemeentelijke feestcomité, de Orde van de Ezel en de gemeente Kuurne, zijn alvast heel tevreden met deze erkentelijkheid. Tot beste slager van Kuurne werd dan weer slagerij charcuterietje verkozen, tot beste dancing werd Diedjies uitgeroepen en beste sportvereniging werd Eendracht Kuurne. De titel van beste volwassenen vereniging ging naar Okra en beste jeugdbeweging werd Chiro Sint – Michiel.

Piet Huysentruyt

Uiteraard mocht de Kuurnenaar zich ook uitspreken over het beste Kuurnse bier en daar ging de voorkeur naar ‘Ezel’. Tot grootste mediafiguur aller tijden werd Piet Huysentruyt verkozen, en beste DJ allertijden was het team achter de 70-80 fuiven. Ook boks kampioene Oshin Derieuw viel in de prijzen en werd verkozen tot grootste sportfiguur ooit. In de categorie zang was er een gedeelde eerste plaats. Zowel Herbert als Lien Vanhauwaert werden daarbij als laureaat uitgeroepen. Ook buurtwinkel ‘Bij Dirk’ viel in de prijzen, ondanks waar deze buurtwinkel ooit stond er reeds appartementsblokken zijn verschenen. De Kuurnse bevolking was duidelijk deze buurwinkel uit het verleden nog niet vergeten en riep hem dan ook uit tot winnaar in de categorie beste buurtwinkel ooit.

En dan was er nog de categorie grootste Kuurnenaar ooit. Daarin namen Nesten, Ever meulen en Piet Huysentruyt het tegen elkaar op. In deze categorie won met grote voorsprong Nesten. Het waren zijn zoon en dochter van wijlen Nesten die de KU – nominatie in ontvangst kwamen nemen. Ze waren dan ook heel dankbaar dat hun vader nog steeds zo prominent aanwezig mag zijn in Kuurne. Na de KU – Awards volgde dan de 70 – 80 Fuif eveneens in zaal Kubox. (BRU)