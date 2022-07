Kuurne eert overleden Karikaturist Nesten met ‘Nestenplein’

Karikaturist Nesten (Rik Delneste) en Zuster Fientje krijgen in Kuurne hun eigen straatnaam. Dit werd donderdag 7 juli unaniem op de Kuurnse gemeenteraad beslist als eerbetoon aan de twee bekende Kuurnenaren.

“Het gaat om een principiële goedkeuring”, vertelt Schepen van omgeving Willem Vanwynsberghe. “Er start nu een openbaar onderzoek en in de gemeenteraad van september kunnen we dit dan definitief goedkeuren.”

“In de Gen. Eisenhowerstraat wordt een nieuw project van sociale woningen door Eigen Gift, Eigen Hulp opgetrokken. Binnen dit project worden een nieuwe straat en een plein aangelegd en worden er 14 nieuwe woningen en 20 nieuwe appartementen gerealiseerd.In september 2022 wordt gestart met bouwen. In 2024 zal het project afgerond zijn.”

Nestenplein en Fientjespad

De gemeente Kuurne komt hiermee tegemoet aan de vraag van haar inwoners. “Nesten krijgt een plein dicht gelegen tegen zijn “platse”, gaat burgemeester Francis Benoit, tevens bevoegd voor erfgoed verder. “ Ik ben alvast heel gelukkig met deze beslissing! Het pleintje aan Den Tap wordt het Nestenplein. De weg tussen de Gen.Eisenhowerstraat en de achterkant van het gemeentehuis wordt het Fientjespad.”

“De weg ligt langs de vrije basisschool en de vroegere steentjesparking. Zuster Fientje krijgt dus een pad langs haar vroegere werkplek en niet ver gelegen van het voormalige klooster. Voor de toekenning van de namen werd ook het positief advies van de heemkundige kring Cuerna gekregen, die hier ook voor geopperd had.”

Vierde vrouwelijke straatnaam

Met het Fientjespad krijgt Kuurne dus een vierde vrouwelijke straatnaam. “Onder impuls van alle vrouwelijke gemeenteraadsleden – over alle politieke partijen heen – werd gevraagd meer aandacht hiervoor te hebben”, gaat schepen van omgeving Willem Vanwynsberghe verder.

“Ook het Zuster Fientjespad zat toen tussen hun voorstellen. We hebben ‘zuster’ laten wegvallen om de eenvoudige reden dat we alle Fientjes willen eren – en zuster Fientje zou dit ook zo gewild hebben,”, aldus schepen Willem Vanwynsberghe.

Nesten overleed op 13 oktober 2018. Burgemeester Francis Benoit: “ We hielden een wake op het plein voor het gemeentehuis. Toen rijpte de idee voor een Nestenplein. We zijn blij dat de familie hiermee instemt. Dit krijgt naast het mooie werk van David Duits – een portret van Nesten, nu ook eeuwig een plek in onze gemeente “Nestenplein”.

Zuster Fientje (1916 – 2004) is een populaire zuster die generaties leerde zingen en voordracht gaf. Ze was vergroeid met Kuurne, positief ingesteld en droeg de kinderen op handen. Ze had een donkere bril en ging overal per fiets. Ze was zuster van liefde en hielp in het klooster in de Kortrijksestraat en de vrije basischool. Ze wordt jaarlijks ook nog uitgebeeld door Viviane Rogolle tijdens het jaarlijkse volkstoneel van Soupapke.” Bij eventuele goedkeuring, voorziet de gemeente een inhuldiging in samenspraak met de familie.

(BRU)