Kursaal Oostende verrast 100.000ste bezoeker van 2023: Stephanie uit Ruddervoorde mag K3’tjes ontmoeten met haar gezin

Kursaal Oostende heeft een mijlpaal bereikt: de 100.000ste concertganger van 2023 heeft de deuren van het iconische gebouw betreden. Het Kursaal, dat al 70 jaar een belangrijke rol speelt in het culturele leven van Oostende, heeft in de afgelopen maanden heel wat bezoekers ontvangen.

De gelukkige bezoeker, Stephanie Moerman uit Ruddervoorde, werd verrast met een feestelijk onthaal. Zij kreeg een prachtig samengesteld pakket met dranken en versnaperingen en een meet & greet met de K3’tjes. “Ik ben zo blij en verrast dat ik de 100.000ste bezoeker ben”, zei Stephanie. “En mijn kindjes Victoria en Alexia zijn zo blij om de meisjes van K3 te mogen ontmoeten! We komen al voor de 3e keer naar de K3-show kijken en het is de eerste keer dat onze jongste meekomt, dit maakt de ervaring alleen maar specialer!”

70 jaar

Het Kursaal is een van de meest iconische gebouwen van Oostende, en trekt al 70 jaar bezoekers van over de hele wereld. Het gebouw herbergt een concertzaal, een casino, een restaurant en diverse zalen voor congressen en evenementen.

“We zijn ontzettend trots dat we de 100.000ste bezoeker mogen verwelkomen dit weekend”, aldus Bart Tommelein, Burgemeester van Stad Oostende. “Het is een mijlpaal die we graag wilden vieren, zeker na de covid-19 pandemie, omdat het aantoont dat het Kursaal nog steeds een belangrijke rol speelt in het culturele leven van Oostende en ver daarbuiten. We willen graag alle bezoekers bedanken die ons de afgelopen maanden hebben bezocht, en we kijken uit naar de volgende 100.000!”