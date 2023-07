Kursaal Oostende ontvangt recordaantal bezoekers

Kursaal Oostende is verheugd om aan te kondigen dat men in het eerste semester van dit jaar een recordaantal van 300.000 bezoekers kon ontvangen.

Het Kursaal, dat dit jaar haar 70ste verjaardag viert, vormt al vele jaren een unieke plek voor entertainment, waar casinospelen, gastronomie en de vele live performances onder één dak te vinden zijn. Dit maakt het Kursaal een unieke locatie in Vlaanderen en trekt niet enkel bezoekers uit eigen regio, maar vanuit alle hoeken van het land en ver daarbuiten.

140.000 mensen konden genieten van een voorstelling of woonden een zakelijk event bij. 160.000 bezoekers brachten een bezoekje aan de speelzaal of één van de gastronomische restaurants.

Belangrijke motor voor de lokale economie

Het Kursaal is niet alleen een cultureel hoogtepunt, maar ook een belangrijke motor voor de lokale economie. Door de toestroom van bezoekers zorgt het Kursaal voor extra overnachtingen, restaurantbezoeken en andere bestedingen in de stad.

Bart Tommelein, burgemeester Oostende en voorzitter VZW Kursaal: “Een uitverkocht concert is niet alleen een feest voor de muziekliefhebbers, maar ook voor de lokale economie. Gemiddeld 20% van de bezoekers blijven overnachten en 60% geniet van een heerlijk diner in Oostende voorafgaand aan de show. In het weekend lopen de cijfers gemakkelijk op naar 30% overnachtingen en 70% restaurantbezoeken. Deze cijfers tonen aan dat de werking van het gebouw een onmisbare bijdrage levert aan het toerisme en de lokale economie.”

Bart Boelens, Voorzitter Horeca Middenkust: “Ook café-uitbaters in de buurt van het Kursaal zijn dankbaar voor de stroom van bezoekers die na een concert in de Langestraat neerstrijken. Concerten zoals een Arno Hommage zorgen ook tijdens de week voor een extra boost in de uitgaansbuurt, waarbij café’s en andere etablissementen floreren. Het Kursaal is niet alleen een plek van vermaak en spektakel, maar ook een belangrijke partner voor restaurantuitbaters. Het Kursaal trekt een divers publiek aan, wat resulteert in een constante stroom van potentiële gasten die voor of na een voorstelling op zoek zijn naar een culinaire ervaring en vaak hun verblijf uitbreiden met een hotelovernachting.”