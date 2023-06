Kunstwerk moet noodzaak van bijen onder de aandacht brengen in Gits

Aan de gevel van jeugdhuis ‘De Vlinder’ ontpopte een kale grijze muur zich tot een levendige kunstige muur van de hand van graffitikunstenares ‘Djoels’.

“Het kind met de bijen en vlinders past perfect op die locatie waar de kinderopvang, het jeugdhuis en het park wat verderop, elkaar vinden. Met de tekening wordt het straatbeeld opgefleurd, maar worden mensen ook bewust gemaakt van het belang van vlinders en bijen voor onze natuur.Het idee voor de tekening ontstond tijdens een brainstorm van wat er in de gemeente rond bijenvriendelijke items kon ondernomen worden. In Hooglede werd vorig jaar gestart met de aanleg van een bijentuin, die dit jaar vervolledigd zal worden. Maar in Gits was er nog geen concreet plan. Binnen het project Kruisbestuivers, van Stadslandschap West-Vlaamse hart, werd ook streetart naar voren geschoven als een mogelijkheid. Een leuk idee, zeker gezien de vele positieve reacties op de streetart die in Hooglede verscheen de afgelopen maanden”, aldus schepen voor openbaar groen, Arne De Brabandere.

Kunstenares Djoels is dé ink master van de lage landen

De gemeente wil bewoners bewust maken dat honingbijen en wilde bijen levensnoodzakelijk zijn voor de biodiversiteit en dat ze niet te verwarren zijn met wespen, die soms wel lastig kunnen zijn. “Met Djoels vonden we de perfecte graffitikunstenares om dit in beeld te brengen aan de geven van jeugdhuis De Vlinder.” (EVG)