Kunstacademie KATZ zet zichzelf een week lang in de kijker

In het kader van de Dag van de Academies (op 22 februari) zet de stedelijke kunstacademie KATZ zichzelf een week lang in de kijker: van zaterdag 22 februari tot en met zaterdag 1 maart. Dat gebeurt onder de noemer Play. Er zijn heel wat open lessen voorzien, net als toonmomenten, een paar workshops, een lezing en een film.

Stoelen stapelen

Als voorproefje van wat er op donderdag 8 mei staat te gebeuren, wordt er in de academie de hele week gewerkt aan het creatief stapelen van stoelen. Op 8 mei viert Europa de 80ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en in Torhout zal die herdenking gepaard gaan met het project Ode aan de V. De V van vrede, vriendschap en verbondenheid. Om en bij de 275 oude stoelen zullen door kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar met stempels creatief bewerkt worden: rode inkt op een bleke achtergrond. Daarna worden de stoelen als kunstwerkjes her en der geëxposeerd. De kunstacademie krijgt nu al de primeur en mag 25 oude kerkstoelen opsmukken en op creatieve wijze stapelen. De activiteit is voorzien op de binnenkoer van Ten Walle en de stoelenstapels zullen aan de voorzijde van het gebouw te zien zijn.

Concert in de kerk

Bijzonder worden op zaterdag 22 februari van 9.30 tot 12.30 uur de workshops met het Spectra-ensemble, dat werkt rond hedendaagse klassieke muziek. Die sessies hebben plaats in de grote kapel, de kleine kapel en de foyer van Ten Walle.

Ook om naar uit te kijken, is op zondag 23 februari om 17 uur in de Sint-Pieterskerk het optreden Scenes in Sounds door het symfonisch orkest, het koor en het trombonekwartet van de Kunstacademie. Het wordt een uniek concert op een unieke locatie.

“De hele week valt er in KATZ van alles te beleven”, zegt beleidscoördinator Ingeborg Vandenbroucke van de academie. “We hopen op geslaagde activiteiten en veel volk. Het volledige programma staat vermeld op de website van de stad.”