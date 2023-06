Zwin Natuur Park pakt uit met expo van Dirk Denoyelle over de geheimen van het Zwin in legoblokjes

Vanaf 1 juli tot en met 12 november pakt het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist uit met de tentoonstelling: ‘De Geheimen van het Zwin … in legoblokjes’. Dirk Denoyelle en zijn ploeg Amazings bouwden speciaal voor deze expo meer dan 30 planten en dieren die typisch zijn voor het Zwin in 100.000 legoblokjes. Het is de eerste keer dat een tentoonstelling in Lego gemaakt wordt voor een natuurpark.

Niet alleen komen enkele uitzonderlijke Zwinbiotopen aan bod, ook hun typische bewoners staan in de kijker. De expo zoomt bewust in op minder bekende aspecten van de rijke fauna en flora van het Zwin. De aandacht gaat hierbij vooral naar wat we niet, of heel moeilijk, kunnen zien in het natuurpark, de geheimen achter de unieke fauna en flora. Het is de eerste keer dat een dergelijke tentoonstelling gemaakt wordt specifiek voor een natuurpark.

Bijleren over fauna en flora

Centraal in de tentoonstelling staan de unieke Zwinbiotopen: het slik en het schor, de broedeilanden, de duinbosjes, de poelen… Ook hun typische bewoners staan in de kijker: de talrijke vogels, boomkikkers en bijzondere planten, zoals lamsoor. Het inhoudelijke is zeer belangrijk bij de expo. Bezoekers leren er heel wat nieuws bij over de fauna en flora van het Zwin, met steeds een humoristische kwinkslag.

Uiteraard ontbreekt ook de ooievaar niet. De bekende vogel krijgt een eerbetoon in de vorm van een zo goed als twee meter hoog exemplaar in Lego, waar je veilig naast kan poseren.

100.000 legoblokjes

Dirk Denoyelle koestert sinds jaren een ongebreidelde passie voor Lego en bouwt echte huzarenstukjes met de blokjes, steevast met een humoristische toets, vaak met schitterende anekdotes of weetjes erbij. De talrijke dieren en planten die hij voor de tentoonstelling in het Zwin bouwde, zijn dan ook stuk voor stuk indrukwekkende kunstwerkjes. Voor het bouwen van een zilverplevier waren maar liefst 8.000 legoblokjes nodig of 56 werkuren; voor een kokmeeuw 6.000 blokjes of 40 werkuren.

“Het was een uitdaging, want mijn ervaring ligt vooral bij gebouwen, mozaïeken en hoofden. Een vogel opbouwen uit Lego is toch nog iets heel anders” – Dirk Denoyelle

De blikvanger is een reuze ooievaar, zowat dubbel zo groot als een echte, goed voor 25.000 legoblokjes of 100 uren werk. De creativiteit van Denoyelle geeft ook aanleiding tot het ontstaan van unieke taferelen zoals de voorstelling van de vos, samengesteld uit 8.000 blokjes en goed voor niet minder dan 82 werkuren. “Bij het bouwen van de dieren en planten ging een heel onderzoek vooraf. Het was een uitdaging, want mijn ervaring ligt vooral bij gebouwen, mozaïeken en hoofden. Een vogel opbouwen uit Lego is toch nog iets heel anders”, zegt Dirk Denoyelle. “Onderweg doken soms banale technische problemen op, die creatieve oplossingen vergden zoals bij een steltloper met zijn smalle pootjes. Dit zorgde voor een onstabiele constructie waarvoor een technische oplossing moest worden gezocht. Alles moest ook kloppen en educatief verantwoord zijn, zodat ook een bioloog of ornitholoog kan genieten van deze bijzondere expo.”

Workshops, lezing en zoektocht

Wie geïnspireerd is en graag zelf aan de slag gaat met de legoblokjes kan op zondagen in augustus deelnemen aan een workshop. Onder leiding van een ervaren blokjesbouwer leren deelnemers de kneepjes van het bouwen met legoblokjes. Inschrijven voor de workshop is nodig en kan via zwin.be. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen hun hart ophalen en elke dag op zoek gaan naar de Schat van Vlieg. Het thema is ‘Voel jij wat ik voel?’ Verspreid in het park staan voeldozen met Zwindieren gebouwd in Lego. Door te voelen, proberen kinderen te weten te komen welke dieren dit zijn. Ze krijgen daarbij tips die hen interessante weetjes bijleren over deze dieren. De zoektocht loopt in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist, is inbegrepen in de toegangsprijs tot het Zwin Natuur Park en de tentoonstelling, en is beschikbaar in 4 talen.

Op vrijdag 22 september om 19 uur is er ‘Denoyelles voor het Klimaat’. Dirk Denoyelle geeft er samen met zijn dochters Yanaika en Laura een boeiende lezing over de klimaatproblematiek.