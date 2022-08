Zussen Suzanne en Sofie tonen werk tijdens ‘Tussen pot en p(r)int’ in Roeselare

Dit weekend kun je in Roeselare kennismaken met de ‘potten’ en ‘prints’ van Suzanne en Sofie Lamon. De ene houdt van keramiek, de ander tovert met potlood en pen. Tijdens het open atelier zie je hen aan het werk, maar je kan er ook terecht voor een gezellige babbel bij de zomerbar.

Het creatieve zit Suzanne en Sofie Lamon in de genen. Papa Ronny is een begenadigd hobby-kunstschilder en hun mama werkt in SASK Roeselare. Toch volgden de zussen elk hun eigen weg. Suzanne is gebeten door keramiek, terwijl Sofie tekent en schrijft.

Bomvol atelier

Suzanne: “Ik wou al langer pottenbakken, maar tijdsgebrek hield me telkens tegen. Vorig jaar volgde ik dan toch lessen en niet veel later kocht ik mijn eerste draaitafel.”

Oorspronkelijk draaide ze voor zichzelf, maar de interesse van vrienden deed haar dromen van meer. “Intussen staat mijn atelier bomvol. Ik hoop om tijdens de pop-up wat werken te verkopen en plaats te maken voor nieuw werk.” Zus Sofie Lamon is sinds haar tienerjaren bezig met tekenen, schrijven en schilderen. “Het begon met tekeningen maken tijdens het studeren door, maar geleidelijk aan leerde ik nieuwe technieken via filmpjes op Youtube. Ik begon illustraties te combineren met quotes en gedichten en zo ontstonden de kaartjes die je tijdens de pop-up zal kunnen bewonderen en kopen.”

Uit hand gelopen hobby

“Het idee voor de pop-up begon kleinschalig, maar het is nogal uit de hand gelopen”, lacht Suzanne. “We willen mensen op een leuke manier laten weten waarmee we bezig zijn. Je kan ons uiteraard aan het werk zien, maar je kan ook gewoon gezellig samenkomen met vrienden om wat bij te kletsen. Onze partners bemannen de zomerbar en we zorgen ook voor wat speelgoed en een springkasteel voor de aanwezige kindjes. Iedereen is welkom!”