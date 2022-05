Zonovergoten opening voor 14de editie Cabin Art Sint-Idesbald

Zaterdagmiddag opende het lokale bestuur van Koksijde officieel de 14de editie van de openluchtexpo Cabin Art, samen met een aantal van de 56 geselecteerde kunstenaars uit binnen- en buitenland die aan de slag gingen met het thema Paul Delvaux.

Voor de deelnemende artiesten was de link met Delvaux en de zee een dankbare inspiratiebron. De wereldberoemde kunstenaar die 125 jaar geleden geboren werd in Wanze, had zelf een bijzondere band met Koksijde en de zee. Bovendien viert het Delvaux Museum dit jaar zijn 40ste verjaardag! “Cabin Art was oorspronkelijk een initiatief van de handelaarsvereniging waaronder ook de inmiddels overleden kunstenaars Raymond Van Duüren en Walter Vilain hun schouders zetten” herinnert burgemeester Marc Vanden Bussche zich.

Ook Henri Lemineur stond mee aan de wieg van Cabin Art en neemt nu zelf deel aan de expo met ‘Les mystères du voyage’. De strandcabineverhuurders van Sint-Idesbald stellen sedertdien een aantal strandcabines ter beschikking voor Cabin Art. Later werd de organisatie overgenomen door de gemeente Koksijde. Naast heel wat artiesten uit regio Koksijde, vonden ook heel wat kunstenaars uit het binnenland, Frankrijk, Nederland en Duitsland de weg naar de Koksijdse strandcabines.

Grote verscheidenheid

De kunstenaars kozen zelf of ze hun creatie volledig ter plaatse uitwerkten op een cabine of in hun atelier op een plaat die ze later aanbrachten. Onder een stralende lentehemel komen alle werken nog beter tot hun recht. De kleurrijke cabines trekken vanaf het eerste uur de aandacht van alle wandelaars op de dijk. De kunstenaars interpreteerden het Delvaux-thema in heel uiteenlopende stijlen en technieken, van olieverf en acryl tot fotografie, digitale print, een vectortekening, waterverf, inkt en houtskool op hout, een werk in keramiek en zelfs een basreliëf-sculptuur in plasticrete.

Publiekswedstrijd

Het lokale bestuur koppelt ook een publiekswedstrijd aan Cabin Art. Je kunt deelnemen door op een wedstrijdformulier (te verkrijgen bij de toerismekantoren) de strandcabine aan te duiden die je het mooiste vindt. Vul het wedstrijdformulier in, te vinden bij de toerismekantoren. Na afloop van de expo wordt bekendgemaakt welk kunstwerk de grote favoriet is geworden. Wie meedoet maakt kans op een leuk geschenk!

Rondleidingen

In juli en augustus zijn er elke zaterdagvoormiddag gratis rondleidingen. Deze starten om 10.30 uur aan de dienst Toerisme in Sint-Idesbald. Inschrijven is verplicht en kan vanaf 1 juni via www.koksijde.be/rondleidingen.

Info: www.koksijde.be/cabinart22 dienst Cultuur & Erfgoed – tel. 058 53 34 40 – cultuur@koksijde.be

Cabin Art loopt van 14 mei tot 11 september.

(MVP)