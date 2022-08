Zonnepalet pakt weer uit met jaarlijkse zomertentoonstelling

Van zaterdag 20 augustus tot en met zondag 28 augustus brengt het schildersatelier Zonnepalet zijn jaarlijkse zomertentoonstelling in de Oude Vleeshalle op de Grote Markt van Veurne.

Elk jaar kiest de groep een bijzonder thema voor haar tentoonstelling en dit jaar zijn de deelnemers, onder begeleiding van Norbert Vanneuville, op ontdekkingstocht gegaan in de wereld van het pointillisme. Dit is een bijzondere techniek waarbij kleine, regelmatige puntjes verf op het doek worden aangebracht. Dit geeft een levendiger kleureneffect dan wanneer de kleuren op de traditionele manier worden aangebracht.

George Seurat (1859-1891) ontwikkelde deze techniek aan het einde van de 19e eeuw. Hij werkte met olieverf en zuivere kleuren rechtstreeks uit de tube en maakte schilderijen die uitsluitend uit kleurpuntjes bestonden. Het resultaat is een glinsterend beeld in een explosie van heldere kleuren. De pointillistische techniek kost natuurlijk veel tijd maar is zeker de moeite van het proberen waard en elk van de deelnemers is daar ten volle in opgegaan. De tentoonstelling is permanent geopend van 11 tot 18 uur en is uiteraard vrij toegankelijk. (JT)