Zondagje kunst voor kinderen in Torhout

Op zondag 19 november is er in heel Vlaanderen en Brussel weer Kunstendag voor Kinderen. Doorlopend van 13.30 uur tot 17 uur kunnen alle jongens en meisjes van 3 tot en met 12 jaar daarvoor lokaal in het cultuurcentrum de Brouckere in Torhout terecht.

Kunstendag voor Kinderen is al aan zijn twaalfde editie toe. Samen met hun ouders, grootouders, nonkels en/of (suiker)tantes kunnen de kinderen een hele namiddag genieten van theater, muziek, dans en beeldende kunst.

Sofie De Clercq, programmator van de familievoorstellingen in de Brouckere, is alvast enthousiast. “We zetten via workshops, doe-activiteiten en twee theatervoorstellingen met het cultuurcentrum ons beste creatieve beentje voor”, zegt ze. “Dat gebeurt samen met onze partners: de Gezinsbond, de Kunstacademie, de bibliotheek, de kinderboerderij, het Sociaal Huis en het Huis van het Kind. Het wordt top!”

“Dit keer staat de Kunstendag in het teken van Topstukken. Denk daarbij aan zeldzame en onmisbare kunstwerken zoals Het Lam Gods van de gebroeders van Eyck, de Aanbidding door de Koningen van Rubens of het 16de-eeuwse Walvisboek van Adriaen Coenen. We roepen de kinderen op om zelf topstukken in alle kunstvormen te ontdekken en te creëren.”

Bijna allemaal gratis

Deelnemen aan de resem doe-, kook- en luisteractiviteiten is gratis. Er kunnen LEGO-creaties gemaakt worden, er is kans om te tekenen en te schilderen, er bestaat mogelijkheid om eetbare meesterwerken te bereiden, er worden leuke en verrassende verhalen voorgelezen, je kunt eigen neptattoos ontwerpen en noem maar op. De kans om je te vervelen, is quasi onbestaande.

Er hebben voorts twee theatervoorstellingen plaats. Voor de 7-plussers speelt Theater Tieret een productie over dromen: Baraque Future. De toegang is gratis. En voor de 3-plussers pakt Tal en Thee uit met de opvoering Hoosje. Enkel hiervoor kost een ticket 7 euro, te bestellen via het cc.

“Met een ruim en kwaliteitsvol aanbod bieden we dé festivalnamiddag voor kinderen en hun familie aan”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf. “Het is de bedoeling om een heel brede en gevarieerde groep te laten kennismaken met cultuur.”

Info: www.ccdebrouckere.be