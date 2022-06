Zomertentoonstelling: Oostende door de lens van Antony

De broers Maurice (1883 -1963) en Robert (1885 -1966) Antony hebben als pers- en kunstfotografen het Oostendse Interbellum, W.O. II en de naoorlogse jaren vijftig loepzuiver gefixeerd: hun beelden zijn meer dan momentopnames van de toevallig passerende fotograaf. Een Antony blijkt niet zelden document én kunst door dezelfde lens geregistreerd. Op 11 juni opent een unieke expo met beelden uit de collectie van de gebroeders Antony.

Maurice en Robert leren de knepen van het toen nog prille medium in de fotostudio van pa en ma in hun heimat Ieper. Maurice vlucht tijdens W.O.I met zijn ouders naar Frankrijk. De foto’s van Robert over de tot ruïne herleide lakenstad vinden wereldwijd hun weg in de gedrukte media. Na de oorlog blijkt hun eigen woonhuis onbewoonbaar en strandt het gezin uiteindelijk in Oostende. Hier valt het studiowerk volledig weg en wijkt het oorlogsgeweld voor de zee, want de naoorlogse stad vormt voor de broers een gedroomd decor voor hun fotosafari’s. Zij weten meesterlijk van royaal mondain tot naturalistisch hard hun tweede vaderstad, die ze zelden voor andere opdrachten verlaten, te fixeren.

Ensor poseerde vaak voor de fotograferende broers. Hier zien we ‘het wandelend standbeeld’ tijdens zijn dagelijkse wandeling op een winterse dag ter hoogte van de handelsdokken (nu Mercatordok). © Fonds ‘Photo Antony d’Ypres/Oostende, erfgoed Oostende en de kust’ van het Cultureel erfgoedarchief van de Stad Oostende.

De koortsige drukte op de Wellingtonrenbaan, de mondaine Kursaalevenementen, de labeurende vissers rond vismijn en kaai, de alsmaar wisselende Noordzee, van stormachtig tot bevroren, processies, stoeten en zeewijdingen, het jubilerend verenigingsleven, de koninklijke familie, het zomers strand, sportmanifestaties… maar ook straten, pleinen en parken. In de boeiende badstad zindert de belle epoque, in de architectuur versteend, immers nog na. Zo passeren voor hun lens: Einstein, Ensor, Spilliaert, Permeke en koningin Elisabeth, carnavalisten, menners van hondenkarren, klappeiende viswijven, de berging van de Vindictive, een miss world-verkiezing, banketten en familiefeesten… Portretten, stillevens, stadslandschappen en marines. Wat Ensor tekent, etst of schildert, leggen de twee broers vast op de glazen plaat of op papier. Tot de Tweede Wereldoorlog blijven de broers samenwerken. En omdat ze hun beelden tekenen en dateren met Antony Ostende delen ze in broederlijke anonimiteit ook het auteursrecht.

Bevoorrechte ooggetuigen

Martine Meire, directeur vrije tijd van de stad Oostende, is curator van de expo. “In 1998 bracht de dienst cultuur al Maurice en Robert Antony ooggetuigen als zomertentoonstelling”, vertelt ze. “Ik ben blij dat ik mijn carrière bij de stad nu mag afsluiten met deze expo over de broers-fotografen. Het volledige luik Oostende van de immense Antony-collectie heeft de stad in 2017 kunnen verwerven: 16.000 negatieven op glasplaat of als cliché en een 1.000-tal foto’s op papier. We zullen nu dus nooit eerder gepubliceerde foto’s kunnen tonen.”

Maurice Antony op de zeedijk ter hoogte van het koninklijk chalet met zijn drie dochtertjes Thérèse, Gaby en Elise in 1930. Wellicht nam zijn broer Robert de foto. © Fonds ‘Photo Antony d’Ypres/Oostende, erfgoed Oostende en de kust’ van het Cultureel erfgoedarchief van de Stad Oostende.

“De Antony’s zijn belangrijk omdat ze bevoorrechte ooggetuigen waren in een periode waarin Oostende schitterde. Door hun artistieke en technische kwaliteiten, gecombineerd met een zeldzaam oog voor het visuele, waren zij niet alleen verslaggevers, ze slaagden er ook in een nostalgische sfeer op te roepen die boven het anekdotische uitstijgt.”

Maurice Antony fotografeerde zijn drie dochtertjes, kruiend aan de waterlijn tijdens een zomeravond. Dochter Elise wijst zichzelf aan op dit familiesouvenir. © ML

Elise Antony: “ Een heel lieve vader” Decennialang koesteren Thérèse, Gaby en Elise, de ongehuwde dochters van Maurice Antony, de herinneringen aan papa en beheren het immense fotoarchief van hun vader met zakelijke flair. “Mijn overleden zussen zouden het zeker beamen”, zegt de enige overlevende zus Elise (93): “Hij was een lieve vader en een goed mens. Een bord heeft hij nooit afgewassen, maar dag en nacht was hij weg voor opdrachten of foto’s aan het ontwikkelen in zijn chambre noire. Ik heb hem altijd wat voorovergebogen weten lopen, zo erg was hij vergroeid met de loodzware apparatuur en bijhorende driepikkel.” Maurice en zijn broer Robert werkten nauw samen en deelden de donkere kamer in de E. Beernaertstraat 18. Het maakt een classificatie op voornaam niet makkelijk. “Ook ik weet niet altijd wie van de twee de foto genomen² heeft. Maar bijna alle artistieke en nachtelijke opnames zijn van papa. Aangezien hij niet zo sportief was als zijn broer, zijn bijna alle sportfoto’s van Robert. In de Tweede Wereldoorlog week papa met ons naar Engeland uit. Alle oorlogsfoto’s zijn dus van Robert. Zelf signeerde hij zijn werk nooit. Dat precisiewerkje deed mijn vader altijd”, aldus Elise. Na de oorlog werd oom Robert vertegenwoordiger in bureauartikelen en bleef Maurice, samen met dochter-fotografe Gaby, zijn passie voor het gefixeerde beeld tot zijn dood belijden. Zou Oostende, vandaag weer in volle bouwwoede, haar vader nog kunnen inspireren, willen we weten? “Ik denk het wel. Zijn grote troef was het beheersen en spelen met het licht. En dat heldere Noordzeelicht met haar zovele nuances is nooit veranderd”, besluit Elise, die erg blij is met de blijvende interesse voor haar vaders werk en al uitkijkt naar foto’s in de expo die ze zelf nog nooit zag.

De expo loopt van 11 juni tot en met 6 november, elke dag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur. Info en tickets via www.oostende.be/antonyexpo Extra info UiTloket , uit@oostende.be of 059 25 81 41.