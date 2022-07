Zomertentoonstelling bij Frock Gallery in Ieper

Frock Gallery opende zijn deuren op 20 mei en pakt nu al uit met een heuse zomertentoonstelling. Tot 28 augustus zijn er kunstwerken te bewonderen van twee West-Vlamingen en een Brit. Elverdingenaar Pieter Lerooij schildert menselijke taferelen met een dierlijk gelaat, terwijl Rita Craeynest uit Sint-Denijs (Zwevegem) haar creaties in brons laat gieten. Will Clarke uit Londen liet zich in zijn zeefdrukken onder andere inspireren door de Ieperse lakenhallen.

De nieuwe Frock Gallery is tijdens de opening van de zomertentoonstelling op vrijdagavond 1 juli al aardig volgelopen met kunstliefhebbers en -verzamelaars. Galeriehouder Annelies Deltour en haar echtgenoot kunstenaar Matt Frock zijn content met zoveel interesse en duiden hun keuze van de drie kunstenaars.

“Eigenlijk passen ze wonderwel goed samen, want met hun kunst belichamen ze alle drie mensen in hun omgeving. Bij Pieter en Rita staan de mensen en hun karakter centraal, terwijl bij Will de monumentale gebouwen de hoofdrol opeisen. Pieter heeft de kracht om via interactie tussen zijn figuren iets te vatten. Rita kan dan weer op een ongelooflijke manier de speelsheid van een kind in brons vereeuwigen. De etsen van Will zijn dan weer zo gedetailleerd dat ze gerust onder de noemer documentaire en design gecatalogeerd kunnen worden. Het is jammer dat hij niet op de openingsavond aanwezig kon zijn, maar het feit dat hij toegelaten is op de Londense kunstbeurs ‘The Other Art Fair’ zegt genoeg over het artistieke niveau dat hij behaalt met zijn zeefdrukken en etsen, maar hij schildert ook met olieverf.”

Humor en sarcasme

Pieter Lerooij heeft voor deze tentoonstelling in eigen streek tachtig procent nieuw werk gemaakt. “Mijn inspiratie heb ik deze keer bij Bacchus gehaald. Het zijn vier etsen die geïnspireerd zijn op schilderijen of gravures van klassieke meesters. Ik heb altijd olieverfschilderijen gemaakt, maar ben nu ook met acrylverf begonnen. Dat droogt rapper en zo kun je sneller voortdoen. Voor deze expositie heb ik ook eens een ander formaat uitgeprobeerd. Normaal werk ik op doeken van 100 bij 80 cm of 180 bij 200 en nu heb ik geschilderd op 15 bij 15 cm. Dat geeft een heel andere dimensie.”

“Uiteraard zweer ik nog steeds bij dierenfiguren op een mensenlichaam. Als er een hond op het schilderij te zien is, dan is dat meestal een personificatie van mezelf. Wie mijn werk kent, weet dat ik humor en sarcasme niet schuw en ook altijd titels geef aan mijn werken. Zo is de ets ‘de afstandhouders’ geïnspireerd op het Covidtijdperk waarin we nog steeds zitten. En mijn acrylschilderij op hout met als titel ‘Zij, Hij, Het’ haalt dan weer de inspiratie bij de genderneutraliteit.”

Kinderen als inspiratiebron

Rita Craeynest begon omstreeks 1965 met terracottabeelden, maar omdat haar werken levensgroot en voor buiten bedoeld zijn, is dit te delicaat en koos ze uiteindelijk voor het robuuste brons. Ondertussen is ze reeds zestig jaar artistiek bezig. “Voor mijn creaties in brons gegoten worden in de kunstbronsgieterij De Groeve in Merelbeke gaat daar een heel proces aan vooraf. Mijn ontwerp boetseer ik in klei en daar wordt een vorm op gemaakt in silicone en epoxy. Daarin wordt het wasmodel gegoten. De was bepaalt de dikte van het brons. Zo’n bronzen beeld van een kindje weegt al vlug vijftig kilogram zonder de voet. Zoals je kunt zien zijn kinderen mijn inspiratiebron. Ik heb natuurlijk mijn kinderen vroeger en ondertussen ook mijn kleinkinderen vereeuwigd.”

Eigen fantasie

“Ik vertrek het liefst vanuit mijn eigen fantasie, zonder model zoals de ‘Beeldengroep Zomer’ en ‘Dansend in de Wind’. Mensen die me bezig willen zien, kunnen komen kijken naar mijn ‘Ateljeetje aan ‘t Zeetje’ in Wenduine, waar ik in juli en augustus elk weekend aan het werk ben van 11 uur tot 13 uur en van 18 uur tot 21 uur.”

Zomertentoonstelling Frock Gallery, Rijselstraat 26 in Ieper, nog tot 26 augustus (woensdag tot zondag van 13 uur tot 18 uur of op afspraak)