Zevenvoudige wereldkampioene wielrennen geportretteerd op muur Koers

Yvonne Reynders, die maar liefst zeven keer wereldkampioene wielrenner werd, prijkt voortaan met een portret in de museumtuin van Koers. Kunstenaars Julie ‘Jools’ Vercruysse gaf haar een plaatsje naast Freddy Maertens die sinds dit voorjaar te zien is op de muur. Een zichtbaar geëmotioneerde Yvonne sprak haar dankbaarheid uit: “Er zijn er maar weinig die kunnen zeggen dat met hun kop tegen de muur hangen.”

De in het Antwerpse wonende Yvonne Reynders is een echt wielerfenomeen. “Je bent de absolute pionier van dameswielrennen. Het is dan ook meer dan verdiend dat jij wordt gehuldigd”, aldus de Roeselaarse schepen van sport José Debels (CD&V). Hij somde bij de onthulling van het kunstwerk op de muur van Koers het palmares van de inmiddels 85-jarige sportievelinge op. Een jaar nadat het officiële WK voor vrouwen voor het eerst werd georganiseerd, kroonde Yvonne zich in 1959 als eerste Belgische ooit tot wereldkampioene wielrennen. In het daaropvolgende decennium werd ze nog drie keer wereldkampioene op de weg (1961, 1963 en 1966) en pakte ze nog eens drie keer goud op de piste ook (1961, 1964, 1965). Goed voor zeven keer goud in een zevental jaar tijd. “En ook haar twee zilveren medailles mogen we niet vergeten”, voegt de schepen toe.

Deze zomer vierde Yvonne haar 85ste verjaardag. Vorige maand werd voor het eerst in Noorderwijk de Grote Prijs Yvonne Reynders verreden. “Dit muurschilderij past in het rijtje eerbetonen naar aanleiding van haar verjaardag en haar carrière. Als meisjes vandaag voor de koersfiets kiezen bij het zien van wielerheldinnen als Annemiek Van Vleuten in de Tour of Lotte Kopecky in de Ronde van Vlaanderen is dat mee de verdienste van Yvonne die de weg voor hen vrijmaakte”, aldus Debels.

Geëmotioneerd

Een zichtbaar geëmotioneerde wielerheldin poseerde maar al te graag bij het muurschilderij. Yvonne mocht zelf een foto van haar uit het Koers-archief kiezen. “Dit is een grote eer en het doet me echt deugd om zo erkend te worden. Maar weinig coureurs kunnen zeggen dat ze met hun kop tegen de muur hangen.” Yvonne gaf tijdens de onthulling ook aan dat na haar dood haar gewonnen medailles geschonken worden aan het wielermuseum in Roeselare.

Yvonne Reynders is het tweede wielericoon met een portret in de museumtuin. Dit voorjaar kreeg tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens de primeur ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Ook toen tekende Julie Vercruysse het portret. “Met deze portretten van Belgische wereldkampioenen creëren we een kleurrijke muur vol karakterkoppen. Geraardsbergen heeft zijn Muur, Melden zijn Koppenberg. In Roeselare maken we verder werk van een Koppenmuur”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Woensdag maakte de stad ook bekend wie de volgende wielrenner wordt die een plaatsje krijgt op de muur. Dat is Benoni Beheyt. “Volgend jaar is het immers zestig jaar geleden dat de in Roeselare wonende Benoni het WK in Ronse bij de mannen won. En ja, in datzelfde jaar 1963 won Yvonne bij de vrouwen.”