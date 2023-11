Zevende editie Artykid Kuurne laat kinderen kunst beleven

De derde zondag van november staat in Vlaanderen bekend als de Kunstendag voor Kinderen. Het was Marc Benoit, die in 2014 het initiatief nam om ook in Kuurne zo’n dag te introduceren, onder de benaming Artykid. De zevende editie, op zondag 19 november, omvat weer een zeer gevarieerd aanbod.

Wat negen jaar geleden kleinschalig begon, is een flink uit de kluiten gewassen evenement voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar geworden, dat jaar na jaar aan populariteit wint. Enkele workshops waren in een mum van tijd uitverkocht.

Zestien workshops

“Wij bieden op zondagmorgen 19 november in totaal zestien workshops aan”, vertelt voorzitster Veerle Hellyn. “Daarin komen alle kunsten aan bod: theater, muziek, dans, bouwen, kook- en naaikunst, beeldende kunst en combinaties daarvan. Vijf workshops zijn al uitverkocht, en we hebben al zo’n 130 inschrijvingen mogen noteren. We hadden gedacht dat er door de corona-onderbreking van twee jaar misschien wat minder interesse voor Artykid zou zijn, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval.”

Nieuw dit jaar is dat elke workshop aan een leeftijdscategorie is toegekend. “De workshops worden verzorgd door vrijwilligers die hun hobby willen delen, door Kuurnse kunstenaars, door zelfstandigen en kleine bedrijven die belangeloos met de kinderen aan de slag gaan, aangevuld met enkele professionele workshops”, gaat de voorzitster verder.

“Het is hartverwarmend om zien hoe dit initiatief plaatselijk leeft en op handen gedragen wordt. De kinderen kiezen immers zelf waarvoor ze zich inschrijven, het enthousiasme en de interesse zijn er dus alvast. Dat gecombineerd met een gedreven begeleider zorgt elk jaar opnieuw voor blije gezichten.”

Wie zich nog wenst in te schrijven, kan dat doen via artykid.kuurne.org. De deelnameprijs bedraagt 8 of 10 euro.

