Zeven familieleden Raes exposeren in oud Kortrijks waterreservoir

Op 6 en 7 mei kan je in het omgebouwde waterreservoir aan Sint-Anna 56 de tentoonstelling ‘verRAESend’ bezoeken. Daar tonen zeven familieleden Raes hun kunstwerken. In het atelier WDNM zijn onder meer schilderijen, installaties en illustraties te zien; ook digital art, en ‘polyvalentaria’.

Jan Raes (70) woont met zijn vriendin Micheline in een château d’eau, een oud verbouwd waterreservoir, op Sint-Anna in Kortrijk. Hij was 35 jaar directeur van woon- en zorgcentrum Ter Halle/De Vlinder in Harelbeke. Zijn vrije tijd gaat vooral naar zijn huis, dat hij zelf blijft inrichten en opknappen.

Jan speelt toneel en houdt van beeldhouwen, houtbewerking, muziek en kunst. Zijn huis ademt kunst. Het atelier WDNM is de werkplek van Jan, een amateur-veelkunstenaar die zich de laatste jaren toelegt op Wood Design N Minimalism.

Onder de naam ‘verRAESend’ nodigde hij zes familieleden uit, allen amateurkunstenaars met de naam Raes, om hun werk aan het ruime publiek voor te stellen: Filiep (68) toont schilderkunst, Frank (67) installatiekunst, Pieter (43) brengt schilderkunst, David (36) is een brand designer, Goedele (33) is freelance illustrator, en Stijn (41) toont digital art.

Voortdurend op zoek

Gastheer Jan Raes is een creatieve duizendpoot in hart en nieren. Voor deze tentoonstelling koos hij ervoor om zijn ‘polyvalentaria’ voor te stellen. Ze zijn functioneel en ogen abstract, kleurrijk, frivool en heel gestructureerd.

“Het idee van de polyvalentaria of ‘empty your pocket boxes’ is afkomstig van onze complexe woonsituatie, onze château d’eau. Dit zorgde ervoor dat ik voortdurend op zoek moest naar mijn sleutels, mijn leesbril, mijn smartphone of nagelknipper. Om hieraan te verhelpen heb ik het project ‘polyvalentaria’ opgezet”, vertelt Jan.

“Sleutels of leesbril of smartphone en andere dingen kunnen er opgeborgen worden in een clavesarium of lunettarium of cellphonarium of bibelotarium (lacht). De aparte delen zijn onderling combineerbaar, je kan zo een eigen compositie samenstellen om jouw interieur de juiste touch te geven met deze multifunctionele eyecatcher.”

In het kleurenpalet combineert Jan warme aardse tinten met groene toetsen uit de natuur. “Zijn het abstracte landschappen, gestapelde gebouwen of is het orde in de chaos? Ik ben benieuwd naar deze minimalisme elementen. Ik nodig iedereen uit om zeker eens langs te komen.”