Zeven creatievelingen nemen deel aan project ‘Kunst Ze’: “Eind april laten ze hun creaties op jullie los”

De deelnemers van het jongerencultuurproject ‘Kunst Ze’ zijn bekend. Dit is een samenwerking tussen de cultuur- en jeugddienst van Anzegem. Een vakjury selecteerde zeven jonge Anzegemnaren met een culturele passie tussen de 16 en 26 jaar die bruisen van artistiek talent: Eva Dehullu (dans), Martijn Peirs (videokunst), Marieke Lagrou (muziek), Jules Desmet (muziek), Lennert Vanden Berghe (beeldende kunst), Marlies Deseyn (schilderkunst) en Sophie Naessens (muziek).

Sinds december 2021 worden de zeven creatieve zielen aan de hand van een ontwikkelingstraject gecoacht vanuit het werkveld door professionals Sophie Van Homwegen, Lucas Rollion, Eef Opsomer, Nona Dekeyzer en Arthur Van Wassenhove.

Proces

De eerste keer dat ‘Kunst Ze’ gelanceerd werd was in 2013. Het opzet was om dit project tweejaarlijks te organiseren. Voor coach Eef Opsomer (38) is het de eerste keer dat zij een paar jongeren begeleidt voor Anzegem. “Ik heb Martijn Peirs en Eva Dehullu onder mijn vleugels”, vertelt Eef Opsomer, lesgever ‘Woord’ aan de Kunstacademie in Waregem en een aantal bijafdelingen. “Eva is gepassioneerd door dans en fotografie en wilde iets doen met film. Daaraan gekoppeld wilde videokunstenaar Martijn Peirs helpen met de vormgeving. Vermits ik ook een filmopleiding gedaan heb in het verleden, kwamen de initiatiefnemers bij mij terecht om deze twee studenten te coachen.”

Via ‘Kunst Ze’ kunnen we lokaal talent lanceren in de eigen regio

“De bedoeling is dat ik vooral luister naar wat Eva en Martijn willen maken en hen begeleid in hun maakproces. Dat houdt in dat ik hen op weg help, bepaalde inspirerende en praktische tips & tricks meegeef en back-up ben waar nodig. Tot nu toe hadden we voornamelijk online contact rond de eerste ideeën, maar dat zal binnenkort in levende lijve zijn. Ik gaf een aantal namen van inspirerende dansers en help ook ideeën af te bakenen. Mijn opdracht bestaat ook in het fungeren als spiegel tijdens een repetitie en daarover feedback te geven”, verduidelijkt Eef, die één van de stichters is van de Vichtse jeugdtheatervereniging Compagnie Foert.

Toonmoment

“Tussen december en april komen we op bepaalde tijdstippen samen met de deelnemers om wat te praten over hoe het creatief proces loopt en op welke muren ze botsen”, aldus Mathilde Deseyn en Gielke Goedbloed van de jeugd- en cultuurdienst.

“Via die uitwisseling helpen ze elkaar verder. De aanwezige energie op die momenten is heel hartelijk en inspirerend. Ook geeft het ons als medewerkers inspiratie om het toonmoment in elkaar te puzzelen. We zijn blij dat we als gemeentelijke diensten jonge makers samen kunnen brengen en hen kunnen ondersteunen onder de vorm van verschillende netwerk- en uitwisselingsmomenten om zo te tonen dat Anzegem bruist van talent. Op die manier bieden we een platform aan om lokaal talent te lanceren in de eigen regio. “Noteer alvast 29 april in je agenda, want dan kapen deze makers Anzegem”, vertelt stafmedewerker cultuur Gielke Goedbloed. “Dan laten ze hun werk op het publiek los.

Alle informatie zal binnenkort te vinden zijn via anzegem.be/kunstze.