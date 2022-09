Zestigtal personen figureren als aangespoelde vissen voor Gentse fotografe op Oostends strand

De Gentse fotografe Noortje Palmers heeft zondag toch een zestigtal mensen op de been gekregen die wilden figureren tijdens een fotoshoot op het strand van de badstad.

Noortje Palmers is een gerenommeerde fotografe en werkt momenteel aan een nieuw fotoproject ‘EN MASSE’. “Dat is een reeks waarbij ik massabeelden maak, gelinkt aan een maatschappelijk thema”, zegt Noortje. “Het eerste beeld in de reeks is bijvoorbeeld ‘Rainbow’ en gaat over gelijkheid.”

Het beeld zondag draaide rond het thema ‘Plastiek en de oceaan’. “Het is de bedoeling dat iedereen in eigen badkledij komt en een plastiek poncho krijgt om aan te doen. De foto zelf wordt met een drone gemaakt van bovenaf. Het moet één groot groepsbeeld worden, waar iedereen als aangespoelde vissen in een regenponcho op het strand ligt. Er worden ook dronevideobeelden gemaakt.”

(PM/ Foto PM)