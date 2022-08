Zestien kunstenaars van over het hele land stellen tentoon: Kunst in de brouwerij Feys

In de monumentale brouwerij Feys loopt momenteel een opvallend project. Eigenaar Hendrik Nelde verzamelde 16 kunstenaars die verspreid over de vele zalen hun werk tentoonstellen. Onder hen ook drie artiesten uit groot-Alveringem: Geerke Sticker toont er hoe je met melk kunst maakt en ook Stien Demeulenaere en dochter Helena uit Stavele doen mee.

Omdat het voor een kunstenaar wellicht goed is om in een grootstad te vertoeven, woont Geerke Sticker (29) momenteel in Gent. Er is heel wat culturele activiteit en het leidt tot nieuwe contacten wat voor een starter essentieel is. Deze jonge dame groeide niettemin op het platteland op, in het landbouwersgezin van Hans en Annique Vandenbroucke in Hoogstade. Hoewel het artistieke ook bij andere gezinsleden aanwezig is, werd Geerke toch gestimuleerd om eerst een job gerichte opleiding te volgen. En dus had Geerke al een opleiding industriële productontwikkeling in Kortrijk en meubelontwerp in Mechelen op zak eer ze in Gent aan beeldhouwkunst begon. “Starten als professioneel kunstenaar is een parcours van vallen en opstaan”, zegt Geerke zelf. “Een tweede en zelfs derde diploma kan dan goed van pas komen en is in mijn geval zelfs een meerwaarde.”

Melk

“Ik heb een voorkeur voor natuurlijke materialen”, vertelt Geerke verder. “Geen marmer of hout dus, maar melk, mest, bieten, smout, … Uit voederbieten maak ik hoofden die na uitdroging oude gezichten worden, uit mest maakte ik thuis op de hoeve een kip. En in de brouwerij stel ik onder meer een groot werk uit melk tentoon, melk waaraan water is onttrokken. Ik heb een jaar gezocht naar het recept en de juiste techniek. De melk moet kneedbaar zijn en mag niet schimmelen. Het melksculptuur ‘Ma(te)ria is nog niet af. Ik zie het als een werk dat continu in beweging is. Het vergt veel tijd en verzorging om het af te krijgen en ik gebruik enkel melk die niet geschikt is voor menselijke consumptie. Voedselverspilling wil ik niet.”

Geerke vertelt dat er aan haar aanwezigheid in de brouwerij een emotionele reden vasthangt. “Ik was oprecht gecharmeerd door de locatie”, zegt Geerke. “De brouwerij is een monument op zich. Dat zeggen trouwens alle bezoekers! Bovendien hebben mijn vader en moeder elkaar hier de liefde verklaard. Mede daarom heb ik toegezegd. Het is bovendien ook leuk om eens in eigen streek te exposeren. Ik werk deze zomer volop aan nieuw werk. Kunst maken, is voeding voor mij en mensen anders naar de dingen doen kijken. Momenteel werk ik ook mee aan een collectief kunstwerk, samen met Kamagurka en het bedrijf Vandemoortele.”

Papier

Ook moeder en dochter Stien Demeulenaere en Helena Cnockaert uit de Westsluisstraat in Stavele exposeren in de brouwerij Feys. “De ruimte met de graanzeef werd mij toebedeeld”, vertelt Stien (55). “Ik werk met papier, karton en draad en het industriële aan de ruimtes hier hebben mij geïnspireerd tot het maken van een transportband, schroeven en een buis. Ik maak ook lichtsculpturen wat dan weer zeer functioneel is.” Voor dochter Helena (23), die de opleiding textiel aan Sint-Lucas volgde en dit jaar ook op het Kunstenfestival van Watou staat, is kunst “een slijpsteen tot het denken”. “Via mijn werk doorbreek ik dogma’s en breng ik graag zaken onder de aandacht. Mijn creaties nodigen uit tot communicatie. Samen met alle andere kunstenaars nodig ik iedereen uit om te komen kijken. Het is echt de moeite waard”, geeft Helena nog mee.

Art@Feys, Bergenstraat 4, Alveringem, Beveren-aan-de-IJzer, nog tot en met 5 september. Weekdagen vanaf 14 uur, weekend vanaf 10 uur. Gratis toegang. Gesloten op maandag. Info en deelnemende kunstenaars: brouwerijfeys.be