Zes kunstenaars tonen ruim 100 werken in tentoonstelling Breekbaar

Op 15 oktober opent de tentoonstelling Breekbaar in de St.-Elooiskerk op Overleie. Het gaat over het leven, pijn en lijden, de kwetsbare mens, maar ook over energie, communicatie en liefde. De expo is te zien tot en met 30 oktober.

De kunstenaars Huguette Declercq, Martine Deleu, Charlotte Herman, Martine Vandevelde, Jan Declercq en Gio Vanhoenacker tonen fotografie, keramiek, ruimtelijk werk, sculpturen, schilderkunst en tekeningen. Dit onder de noemer Breekbaar. “De breekbare mens, het leven, pijn en lijden. De zachte, soepele en kwetsbare mens houdt van het leven. De kwetsbare natuur, het landschap, onze biotoop, licht en kleur. Maar ook over emoties, alles wat mensen samenhoudt, synergie, communicatie, liefde en tederheid”, aldus Jan Declercq die sculpturen en fotografie toont. Huguette Declercq, die onder meer figuur- en modetekenen genoot, toont schilderkunst en tekeningen. “Meestal personages en sporttaferelen in intrigerende zachte, fade kleuren, zonder veel van de fysionomie te tonen. Het is meer afbeelding dan nabootsen.”

Verhalen vertellen

Charlotte Herman, die een opleiding aan Sint-Lucas genoot, toont keramiek en tekeningen. “Ik werk van een stille, pure vorm naar beweeglijke, explosieve vormen. Zelf noem ik het ‘Move On’”, zegt Charlotte. Het stilstaande rouwende leven komt in haar werk stilaan terug op gang. Martine Deleu toont haar schilderkunst met non-figuratief werk en landschappen in een sterk coloriet. “Mijn inspiratie haal ik uit onder meer Toscane. De felle kleuren van het groen, het warme bruin-beige van de aarde en geveltjes stralen energie uit vind ik. De bomen worden vlakken, takken worden lijnen en weggewreven kleur: het is mijn beleefde ervaring.” Martine Vandevelde, die ervaring heeft met kwetsbare gemarginaliseerde groepen in de geestelijke gezondheidszorg, toont schilderkunst en ruimtelijk werk. “Mijn werken zijn een middel om mijn verhalen te vertellen. Die verhalen zijn aangrijpend, bevreemdend en uitvergroot. Het gaat ook over psychisch lijden.” Giovani ‘Gio’ Vanhoenacker, die in de decorateliers van Theater Antigone en Schouwburg Kortrijk werkte, toont sculpturen.