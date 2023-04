Zelfs Venus Williams koopt bij de tante van Arno: Inès van den Kieboom breekt op haar 92ste helemaal door in kunstwereld

“Arno en ik hadden een onbreekbare band”

Inès van den Kieboom is de tante van Arno Hintjens. Le plus beau was afgelopen zondag exact een jaar overleden en de twee konden het uitstekend met elkaar vinden. “Ik was zijn lievelingstante”, glimlacht ze. “Als jong meisje heb ik erg vaak op hem gepast. Wanneer zijn mama Lucrèce – mijn zus – moest werken en ik thuis was, bracht ze Arno naar mij. Dan deden we samen ons middagdutje.”

Arno’s tati, zoals hij haar liefkozend noemde, maakte rond 1990 ook een portret van haar neef. “Hij was toen nog in de fleur van zijn leven. Het is ondertussen ook al verkocht, aan een grote fan. Arno zelf heb ik ooit twee schilderijen cadeau gedaan, waaronder eentje van een baby op een schapenvelleke. West-Vlaamser wordt het niet, neen.”

Te luide muziek

Inès volgde de carrière van Arno op de voet. “Maar ik moet eerlijk bekennen dat zijn muziek niks voor mij was. Ik zag hem eens aan het werk in Leffinge en ben de zaal moeten uitvluchten. Veel te luid. Maar dat het een rasartiest was, staat buiten kijf. Hoe hij die laatste optredens voor zijn overlijden heeft afgewerkt, chapeau. Hij was toen al dood- en doodziek, maar op het podium leefde hij weer helemaal op.”

Arno en Inès hielden al die jaren contact. “We hadden een onbreekbare band. We belden elkaar regelmatig en af en toe moest ik hem depanneren. Zoals die keer toen ik telefoon kreeg dat hij ergens met zijn auto gestrand was en hij vroeg of hij bij ons mocht blijven slapen. Dan had hij een schoon Parisienneke mee, maar van samen slapen moest ik niks weten. Niet onder mijn dak.”

Met Elle adore le noir zou hij ook een lied voor tati Inès geschreven hebben. “Al heeft hij me dat zelf nooit met zoveel woorden gezegd. Ach, ’t is zo jammer dat we hem niet meer bij ons hebben. Kort voor zijn dood hebben we in Oostende nog een groot familiefeest gegeven. Daar genoot hij zichtbaar van, maar veel krachten had Arno toen al niet meer over. Hij was – en ís – een schone mens.”