Xavier Pauwels wint publieksprijs Yper Art 2023, Nancy Demeester kaapt prijs van de jury weg: “Blij met deze erkenning”

In Het Perron in Ieper vond vrijdagavond het sluitstuk plaats van de groepstentoonstelling Yper Art, het Salon van de Ieperse Kunst. Daarbij werd traditioneel de prijs van het publiek toegekend en voor het eerst boog zich ook een jury over de werken. Xavier Pauwels kreeg de prijs van het publiek en Nancy Demeester kaapte de prijs van de jury weg.

“Voor deze achtste editie stuurden niet minder dan 69 Ieperse kunstenaars een werkstuk in, wat wel heel mooi is”, aldus schepen Valentijn Despeghel. “De tweejaarlijkse groepstentoonstelling onder de titel Yper Art is een absolute vaste waarde binnen de werking van Het Perron. Het is een moment waarbij we alle Ieperse kunstbeoefenaars uitdagen, ongeacht opleiding, genre, discipline, met hun werk naar buiten te treden. Even laten we daarbij de tussenschoten vallen.”

Jury- en publieksprijs

Vrijdag 22 december sloot de tentoonstelling af met de uitreiking van de jury- en publieksprijs. De jury verkoos kunstenares Nancy Demeester met haar drie werkjes ‘Zomeravond’, ‘Werveling’ en Bloei’ als het mooiste van de tentoonstelling. De publieksprijs ging naar Xavier Pauwels met zijn ‘De gezegelde Van Gogh’, een werk dat is gemaakt met postzegels. “Uiteraard ben ik heel blij met deze erkenning”, zegt Xavier. “Vooral met de manier waarop. Ik heb absoluut niemand aangemoedigd om naar deze tentoonstelling te komen kijken of gezegd voor mij te stemmen. Alles is dus heel natuurlijk verlopen. Het vergde nogal wat tijd om mijn werk af te krijgen. Vooral de zoektocht naar blauwe postzegels verliep niet van een leien dakje. Ik heb op internet hele loten moeten kopen in de hoop dat het er genoeg geschikte exemplaren tussen zaten. Het is ook daarom dat er bijvoorbeeld Chineese postzegels bijzijn.”