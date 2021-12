Workshops in Kunstacademie bieden voor elk wat wils

Tussen januari en mei 2022 pakt Kunstacademie Poperinge uit met een indrukwekkend programma workshops ‘Beeld voor jongeren en/of volwassenen’. “De workshops focussen op een bijzonder aspect van de kunstdiscipline waarbinnen ze georganiseerd worden en zijn een ideale kennismaking met ons aanbod”, aldus coördinerend directeur Beeldende en Audiovisuele Kunsten Stefanie Vandewalle.

Lijkt het je wel wat om zelf een hoed te ontwerpen? Wil je graag kennismaken met de basistechnieken van glas-, klei- of drukkunst of loop je warm voor een cursus illustratie, schilderkunst, kant of textiel? “Dan zijn de workshops van Kunstacademie Poperinge perfect wat je zoekt”, vertelt directeur Beeld Stefanie Vandewalle.

“Met de workshops willen we inspelen op een brede waaier aan leervragen van zowel potentiële beginners als meer ervaren studenten. We stellen wel vaker vast dat mensen met een eerder geringe kunstzinnige voorkennis zin hebben om een artistieke opleiding te starten, maar niet goed weten welke richting ze uit willen of kunnen. Soms leeft er ook wat schroom of wat angst voor het onbekende, of voelen ze er weinig voor om zich meteen voor een volledig schooljaar te engageren. Anderzijds is de honger naar verdere verdieping of vernieuwing na het vervolledigen van een opleiding soms groot. Nog anderen houden van variatie en willen het beste van verschillende werelden combineren door op korte tijd meerdere, heel uiteenlopende technieken aan te leren”, klinkt het.

Aanpak op maat

De workshops focussen op een bijzonder aspect van de kunstdiscipline waarbinnen ze georganiseerd worden. Zo kan je in het atelier glaskunst een workshop glas in lood volgen. In textiel kan je kiezen voor een textielcollage, een kantcollage of hoeden maken en in tekenkunst kan je dan weer kennismaken met het illustreren van een verhaal. Concreet kies je naargelang je interesse of voorkennis uit het aanbod één of meerdere eenmalige workshops of volg je één of meerdere workshopreeksen, d.w.z. workshops die uit een aantal opeenvolgende lesmomenten bestaan.

Naast workshops kan je ook reeksen volgen

“Als losse, eenmalige workshops zitten bijvoorbeeld animeren in 3D, illustratie, kunst is actie en aquarelmonotype in het aanbod”, duidt Stefanie. “Voor de andere workshops schildertechnieken, hoeden maken, kleitechnieken, glaskunst, textielcollage en kantcollage gaat het telkens om een reeks van twee of drie opeenvolgende lesmomenten. Wanneer het zo’n reeks van meerdere lesmomenten betreft, is het de bedoeling dat je aansluit op álle lesmomenten binnen die reeks. Voor de meeste workshops richten we ons op volwassenen, zowel studenten als niet-studenten. Enkel de workshops animeren in 3D en hoeden maken zijn (ook) voor jongeren. Of je voor deze workshops enige voorkennis nodig hebt? Helemaal niet, iedereen kan stap voor stap meedoen. Voor wie daarentegen al wat ervaring heeft, voorziet de leerkracht wat meer uitdaging. We voorzien met andere woorden zo veel mogelijk een aanpak op maat”, aldus nog de directeur.

Praktisch

Inschrijven kan gemakkelijk met een mailtje naar els.ossieur@poperinge.be of op 057 33 47 72. Aarzel niet te lang, want de plaatsjes zijn beperkt. Alle workshops vinden plaats in de hoofdvestigingsplaats van de academie aan de Oostlaan 11a in Poperinge. Aan het onthaal op de eerste verdieping helpen ze je graag naar het atelier in kwestie. De kostprijs per lesmoment bedraagt 10 euro. Voor een workshopreeks van drie lesmomenten bedraagt de kostprijs dus 30 euro. Alle benodigd materiaal is hierin inbegrepen. Studenten aan de Kunstacademie betalen slechts de helft van dit bedrag. Het volledige aanbod vind je op de homepagina van www.kunstacademiepoperinge.be of op www.uitinvlaanderen.be. De eerste workshop start al in januari 2022.