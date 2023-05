Woonzorgcentrum Emmaüs toont werken van de Woensdagkunstenaars in expo: “Ook schilderijen te winnen tijdens tombola”

Woonzorgcentrum Emmaüs in Poperinge pakt op woensdag 31 mei uit met Expo Emmaüs. De Woensdagkunstenaars komen wekelijks samen om er creatief aan de slag te gaan en nu stellen ze ook tentoon. Bewoner en kunstschilder Trees Billiet schenkt een schilderij weg via een tombola ten voordele van een extra activiteit voor de bewoners.

“In wzc Emmaüs woont creatief talent. De Woensdagkunstenaars komen wekelijks samen in een creatief atelier. Ook bewoner Trees Billiet, zelf kunstschilder, sluit hierbij graag aan”, klinkt het in woonzorgcentrum Emmaüs in Poperinge. “Trees stelde voor om haar werk ‘De man met de rug naar de wereld’ te verloten in een tombola ten voordele van een extra activiteit voor de bewoners van wzc Emmaüs. Ter gelegenheid van deze tombola ontdek je op woensdag 31 mei een heuse expo in wzc Emmaüs.”

Van Brussel naar Brugge

Trees Billiet is afkomstig van Alveringem en kreeg de kunstmicrobe te pakken via mijn moeder. “Zij had veel interesse in kunst. Ze las ook boeken over kunst. Ikzelf heb altijd graag getekend. In de lagere school kreeg ik wekelijks tekenles van de schooljuffrouw. Zij kwam bij ons thuis, of ik ging naar haar huis”, zegt Marie-Thérèse Billiet. “Na mijn huwelijk zijn we in Brussel gaan wonen. Mijn man werkte daar voor een bedrijf. Hij had een diploma Handels-en Financiële wetenschappen en zijn droom was om les te geven. Toen hij de kans kreeg om in Brugge les te geven, ging hij daar onmiddellijk op in. Dus verhuisden we naar Brugge. Ik heb daar zes jaar les gevolgd aan de academie. Ik volgde er schilder- en tekenkunst, tekenen naar model en we kregen ook les in kunstgeschiedenis. In een restaurant in Brugge, waar mijn man en ik regelmatig gingen eten, mocht ik mijn schilderwerken uithangen. Ik heb daar veel werken verkocht.”

Antoon Verschoot

“Toen we 70 jaar waren, beslisten mijn man en ik om dichter bij onze zoon te gaan wonen. Hij woont in Poperinge en wij hebben een appartement gevonden in Ieper. Ik heb één jaar les gevolgd aan de academie van Ieper. Door naar een tentoonstelling te gaan van Anton Art, de schildersclub van Ieper, ben ik in contact gekomen met een aantal leden en heb ik beslist om me aan te sluiten. In de schildersclub werd geen les gegeven, eigenlijk kwamen we wekelijks samen om te schilderen, elk voor zich”, vertelt Trees.

“Ik hoop dat we met de opbrengst van de tombola een mooie activiteit kunnen organiseren voor de bewoners van wzc Emmaüs.”

“De schildersclub is genoemd naar Antoon Verschoot, een klaroenblazer van de Last Post die ook schilderde. In opdracht van Antoon heb ik schilderijen gemaakt voor consuls van verschillende landen van het Gemenebest. Ik werd daar niet voor betaald, ik heb dat nooit belangrijk gevonden, omdat ik voor mijn plezier schilderde. Ik ben gestopt met naar de schildersclub te gaan, omdat ik niet meer met de auto kon rijden en omdat mijn zicht achteruit ging. Sinds vorig jaar woon ik in wzc Emmaüs en daar sluit ik wekelijks aan bij de Woensdagkunstenaars. Ik ga graag, maar ben niet tevreden over het werk dat ik maak omdat ik het vergelijk met mijn vroegere werken toen ik nog goed zag.”

Tombola

Haar werk ‘De man met zijn rug naar de wereld’ hing in Ieper in haar living. “Ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Vandaar mijn keuze om dat werk nu te verloten. Ik hoop dat we met de opbrengst van de tombola een mooie activiteit kunnen organiseren voor de bewoners van wzc Emmaüs.”

Expo Emmaüs is een verzameling van werken van Trees Billiet, de Woensdagkunstenaars, Lucien De Gheus, Gaston Pauwels, Rik Ryon, Anton Art, Geert Courtens, Fred Schaffler en de Poperingse Kunstacademie. Gaston Pauwels doneert ook werk voor de tombola. Lotjes zijn te koop op weekdagen (8.30 tot 16.30 uur) aan de receptie van wzc Emmaüs. De trekking is gepland op 31 mei om 18.30 uur. Iedereen is welkom op woensdag 31 mei van 14 tot 19 uur in de cafetaria van wzc Emmaüs.