‘Women Working’ in Frock Gallery: expo met Oostenrijke, Duitse en Menense kunstenares

In Frock Gallery vond vrijdag de vernissage plaats van de nieuwe tentoonstelling ‘Women Working’. Deze keer stelen drie kunstenaressen de show: Brigitte Kratochwill uit Oostenrijk, Katja Gramann uit Duitsland en Liliane Demeester. De expo is nog te bezoeken tot eind december.

De tentoonstelling ‘Women Working’ is al de vierde tweemaandelijkse tentoonstelling die te bezoeken is in Frock Gallery, de galerij van de Amerikaanse kunstenaar Matthew Frock en zijn vrouw Annelies Deltour.

“Liliane Demeester uit Menen maakt kunstwerken in keramiek en is gespecialiseerd in kleurrijke organische vormen die lijken te veranderen voor je ogen. De Oostenrijkse kunstschilder Brigitte Kratochwill maakt dan weer mooie, minimalistische composities. Haar werk heeft een sterke spirituele kant. De Duitse Katja Gramann is een abstracte expressionist die graag experimenteert met collages”, klinkt het.

Tweemaandelijkse exposities

Op vrijdag 4 november vond de vernissage van de tentoonstelling plaats in aanwezigheid van de drie kunstenaressen. De vernissage was een succes”, zegt galerijhouder Annelies Deltour. “Er was een mooie opkomst en de mensen vonden het tof dat ze van de ene naar de andere vernissage konden gaan. Sommigen zijn het systeem van tweemaandelijkse exposities al gewoon en zijn vaste gasten op de vernissages. Voor anderen is het nog nieuw en een ontdekking.”

Deze expositie kan bezocht worden elke woensdag tot en met zondag van 13 uur tot 18 uur en dat nog tot 30 december. De volgende expositie vindt plaats begin januari 2023. (TOGH)