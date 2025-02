Winterexpo ‘Les Rêves d’Henri et Emilie’ in Villa Les Zéphyrs

Villa Les Zéphyrs, de beschermde kustvilla met interieur van Henry van de Velde in de Henri Jasparlaan 173 in Westende, triggerde Stief DeSmet en Bruno V. Roels voor een gezamenlijke expositie met sculpturen en fotografie. Beide kunstenaars raakten geïnspireerd door het belang van de villa voor de oorspronkelijke bewoners: de familie Muyshondt. Ze werken voor het eerst samen en maakten voor de gelegenheid samen een in-situ installatie die loopt tot en met maandag 21 april. Stief DeSmet (1973, Deinze) onderzoekt in zijn werken de frictie tussen natuur en cultuur. Bruno V. Roels (1976) is een Gentse fotograaf en fotografieschrijver. Volgens hem is de manier waarop de foto wordt geproduceerd even belangrijk als het fotograferen zelf.

“We vroegen ons af wat de villa ooit betekende voor het gezin Muyshondt en wat wij daar als kunstenaars 100 jaar later konden aan toevoegen”, aldus Stief DeSmet.

“Ik denk dat deze expo sowieso rond dualiteiten draait: oud en nieuw, nostalgie en moderniteit, analoog en digitaal, architectuur en kunst, droom en realiteit, mijn werk en Stiefs werk… Het zit zelfs in de materialen die in de tentoonstelling gebruikt worden: hard versus breekbaar, keramiek versus brons, papier versus staal en beton”, aldus Bruno. “De villa dicteert hoe de kunst getoond wordt, maar de kunst zorgt voor een herinterpretatie van de ruimtes. Ik gebruikte bepaalde motieven, zoals de schelpvormige wandarmaturen in de badkamer en materialen zoals de messing elementen in de Henry Van de Velde schouwmantel, in nieuwe, voor deze plek geconcipieerde sculpturen”, stelt Stief. “We hebben samen aan een groot schilderij van 2 bij 3 meter gewerkt. Dat is allesbehalve evident: je geeft een deel van de creatie op aan een ander én omgekeerd.”

Arcadeknoppen

“Dat was voor mij de allereerste keer dat ik met een andere kunstenaar zo’n groot werk maakte. Ik toon ook voor de allereerste keer een interactieve video-installatie. De bezoekers kunnen bepaalde zaken van de video beïnvloeden door op van die ouderwetse arcadeknoppen te duwen. De video is volledig met AI gemaakt”, aldus nog Bruno. “Nog een primeur is dat we beide voor het eerst keramiek aan ons oeuvre toevoegen”, besluit Stief.