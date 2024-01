Winnaars Nieuwpoortse Kunstprijs Pieter Braecke bekroond

Elke drie jaar richt Stad Nieuwpoort de Nieuwpoortse Kunstprijs in. Editie 2023 stond in het teken van beeldhouwer Pieter Braecke. Uit de 27 geselecteerde kunstenaars duidde de vakjury Dirk D’Hulster aan als winnaar. Het werk De Verheerlijking wist expobezoekers het meest te bekoren en levert kunstenares Frédérique Nowé de publieksprijs van 250 euro op.

De Nieuwpoortse Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck is een driejaarlijkse wedstrijd waarbij inwoners en personen van buiten Nieuwpoort hun artistieke talenten tonen. Voor editie 2023 werd de wedstrijd eenmalig omgedoopt tot de Kunstprijs Pieter Braecke, genoemd naar de Nieuwpoortse kunstenaar en beeldhouwer.

Het hoofdthema van dit cultureel concours was beeldende kunst waarbij de deelnemers zich dienden te meten met de artistiek erfenis van Braecke. Zijn werk vertoont kenmerken van art nouveau, symbolisme, realisme en expressionisme. Verder verweefde Braecke ook allegorische verwijzingen in zijn creaties.

De werken stonden in Westfront in kunstzinnige dialoog met de verwezenlijkingen van Pieter Braecke zelf. De expo Kunstprijs Pieter Braecke liep van zaterdag 28 oktober 2023 tot en met zondag 7 januari 2024.

Jury bekroont drie kunstenaars

Aan het concours was een prijzenpot van 2.500 euro verbonden, die tijdens de finissage op donderdag 4 januari 2024 werd uitgereikt door een professionele vakjury. De jury bestond uit Beaufort24-curator Els Wuyts, schilder en beeldhouwer Yves Velter en fotografe Nele Van Canneyt. Zij verdeelden de juryprijs van 2.500 euro onder drie kunstenaars.

Dirk D’Hulster kaapte met zijn werk Vergiffenis III de eerste plaats weg, goed voor 1.000 euro prijzengeld. Koenraad Van Daele en Irène Philips eindigden op een gedeelde tweede plaats en kregen van de jury elk 750 euro prijzengeld toegekend. Naast de drie laureaten was de jury ook gecharmeerd door de kunstwerken van Els Demey, Sam Solooki en Mariek Vanbuel. Zij kregen een eervolle vermelding.

Publieksprijs

Tot en met woensdag 3 januari 2024 konden bezoekers van de tentoonstelling Kunstprijs Pieter Braecke stemmen voor hun favoriete werk. De beeldengroep De Verheerlijking van kunstenares Frédérique Nowé viel het meest in de smaak bij het grote publiek. Frédérique Nowé gaat naar huis met de publieksprijs ter waarde van 250 euro.

De prijsuitreiking van de Kunstprijs Pieter Braecke vormde het slotstuk van het Pieter Braecke-feestjaar in Nieuwpoort. De Stad bracht in 2023 uitvoerig hulde aan de gerenommeerde beeldhouwer, exact 165 jaar nadat hij in Nieuwpoort het levenslicht zag.