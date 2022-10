Wingense kunstenaars stellen tentoon tijdens kunstroute From Art To Art

Heel wat Wingense kunstenaars openen in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 oktober hun atelierdeuren voor het grote publiek en dit met hun deelname aan de kunstroute From Art To Art.

From Art To Art is aan de derde editie toe en in handen van kunstkring Wenghina, C-keramiek, Atelier Els en Atelier Pieter Duyck. “Voor komende editie zijn wij bijzonder enthousiast, want er schreven zich 28 kunstenaars in om deel te nemen”, vertelt kunstenaar Pieter Duyck. “Het aanbod is ruim en veelzijdig. Naast fotografie, beeldhouwen, schilderen en tekenen zijn er ook heel wat ambachten terug te vinden zoals kaarsen gieten, lederbewerking, glasbewerking, handwerk, zeefdruk en grafiek”.

Kunstroute

Net zoals voorbije jaren is de kunstroute vrij te volgen. Aan de hand van de kaart op de flyer kunnen bezoekers zelf hun route samenstellen en op eigen tempo de verschillende ateliers bezoeken. Galerie Gevaert en de lokalen van kunstkring Wenghina zetten ook hun deuren open en dit aangevuld met andere lokale kunstenaars. De atelierdeuren zijn open op zaterdag 15 en zondag 16 oktober van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.