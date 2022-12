Win het werk ‘De Prikkeling’ van kunstenares Mie Bogaerts en steun Oekraïne

Jij kan eigenaar worden van ‘De Prikkeling’ van kunstenares Mie Bogaerts als je het gewicht van het kunstwerk samen met Mie kan raden. “Het gewicht van het kunstwerk is stabiel, het mijne variabel”, lacht Mie. Een gokje over het juiste gewicht kost 10 euro, meerdere malen raden is toegestaan. De opbrengst gaat volledig naar de Oekraïense kunstwereld.

“Tijdens de creatie van ‘De Prikkeling’ kreeg het werk nog meer betekenis toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. In tranen deed ik verder. Als ik zie en hoor hoe zo’n ‘Poetin’ een volk wil onderwerpen aan zijn wil waarbij ook kunstscholen en theaters worden gebombardeerd, dan wil hij een volledige cultuur uitroeien”, vertelt Mie.

Volgens haar zijn cultuur, kunst en creativiteit enkele van de grootste voedingsbodems van het mens-zijn. “Toen dacht ik: hier moet ik iets mee doen. Ik ben hoopvol dat Oekraïne deze oorlog zal overleven. Na de verwoesting zal een heropbouw van een natie volgen die lang zal duren en waar veel moed en geld voor zal nodig zijn. Ik wil hieraan bijdragen.”

Fonds

Zodoende legde Mie een fonds aan voor de specifieke heropbouw van kunstacademies, theaters en musea. “Zodat de Oekraïense bevolking, jong en oud, haar creativiteit weer nieuw kunstleven kan inblazen.”

Storten kan op het rekeningnummer BE66 9734 3050 6343 met als mededeling jouw telefoonnummer en het geschatte gewicht. Overschrijven kan nog tot en met morgen. De weging gebeurt op vrijdag 23 december om 16.00 uur in Buda Kitchen onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Hermes Dochy/Gercolex uit Kortrijk. In geval van meerdere winnaars wordt overgegaan tot loting onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

“Ik wil tot slot ook de bronsgieterij FLASSH uit Friesland, metaalbedrijf INFERRO en studio mmix uit Kortrijk bedanken die hun werk voor ‘De Prikkeling’ volledig kosteloos uitvoerden”, besluit Mie.