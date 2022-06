Wim Opbrouck pakt uit met boek én tentoonstelling

Een kijkje in het brein van Wim: zo kan je het boek ‘Openbare werken’ van Wim Opbrouck misschien nog het best omschrijven. Zijn pentekeningen werden nu gebundeld in een knap boek, waaraan ook een expo is verbonden. “Het leest als een soort autobiografie.”

Zanger, acteur en theatermaker Wim Opbrouck heeft altijd boekjes bij waarin hij gedachten en gedichten neerpent, maar ook leuke schetsen. Een deel daarvan zagen we al in De Krant van Wim eind vorig jaar, waarbij hij onze krant ook voorzag van unieke pentekeningen.

In Openbare werken bundelt de acteur, zanger en presentator voor het eerst zijn beeldend werk. De tekeningen en schetsboeken vol bedenkingen en hersenspinsels openen naar eigen zeggen een blik op de fascinaties, vreugdes en worstelingen van een dagelijkse tekenaar. “Als ik al die schetsen van mij samen zie, dan leest dat als een soort autobiografie”, klinkt het.

Er is ook een expo van zijn werk in het Gentse Museum Dr. Guislain. Die loopt van 26 juni tot 8 januari 2023.