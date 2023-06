Wim Opbrouck, Jean De Groote en Stefaan Vantieghem laten bezoekers expo ‘Teken – Dingen’ in drie kunstbaden duiken

Tot en met 25 juni is de opmerkelijke expo ‘Teken – Dingen’ nog te zien met werk van Jean De Groote, Stefaan Vantieghem en Wim Opbrouck in het voormalige weef-atelier ‘4n20 Ruimte voor Kunst vzw’ in de Jakob van Arteveldelaan 24 in Kortrijk. De Finissage vindt plaats op zondag 25 juni om 11 uur.

De Finissage gaat gepaard met een performance met muziek, ‘Tremble’ genaamd. Hierbij zorgt Jeroen Van Herzeele voor de saxofoon en de elektronische en hip-hopsound, Héloïse Van Herzeele doet de zang en Jotka Bauwens neemt de dans voor haar rekening.

De titel van de expo zelf, ‘Teken – Dingen’ verwijst naar de tekeningen van Wim Opbrouck, het ‘Ding ansich’ dat Jean De Groote schildert en de vergankelijkheid der Dingen van Stefaan Vantieghem. Er is een groot contrast tussen het werk van Wim, Stefaan en dat van Jean. “Het werk in onze ruimte voor kunst, laat toe om aparte werelden te creëren zodat de bezoekers telkens in een ander kunstbad zullen duiken, hopelijk verrast door het werk van Wim, Stefaan en dat van Jean”, zegt Suzanne Landrieu van 4n20.

Veelheid en vrijheid

Jean De Groote (°1955) wordt ook wel ‘schilder van de stilte’ genoemd. In 2019 verscheen zijn eerste monografie omtrent zijn schilderachtig oeuvre met als titel ‘In de stilte van de dingen’. Met wat en hoe hij schildert bekleedt hij met andere woorden een unieke plaats in de wereld van de hedendaagse Vlaamse en Belgische schilderkunst waarin het nochtans wemelt van de meer dan gedegen, gedreven kunstschilders.

Stefaan Vantieghem (°1965), schildert gedachtegangen, waarden van levenskracht, groei, vergankelijkheid, licht en schaduw. Wat schuilt er achter de dingen? Hij tast de grens af tussen het zichtbare en het verborgene waarbij een schilderij op zich niet altijd af moet zijn.

Wim Opbrouck (°1969) is een verhalenverteller. De tekeningen van Opbrouck zijn visuele ankers die naar diepe ontboezemingen leiden waarbij je je meteen realiseert dat die voor altijd gesloten zullen blijven. In zijn wereld is er plaats voor fascinatie en de vreugde en worsteling van een dagelijkse tekenaar. De verbeelding heeft er vrij spel. “Wanneer je tekent, kent je verbeeldingskracht geen grenzen”, aldus Opbrouck. “Soms lijken werken op papier onaf of een voorstudie. Ik zie het als een sterkte ervan.”

De tentoonstelling dompelt je onder in de veelheid en vrijheid van de tekeningen. De drie kunstenaar creëerden voor deze expo ‘Teken -Dingen’ nieuw werk om in de bijzondere locatie ‘4n20 Ruimte voor Kunst’ te tonen.

Textielverleden

4n20 Ruimte voor Kunst vzw is een ruimte die geschiedenis ademt. In de vorige eeuw was het een weefatelier en een relict van het textielverleden in Kortrijk. Het is een niet-artificieel geconstrueerde ruimte die de drager is van de ziel van de kunst die er getoond wordt. Elk kunstconcept is schatplichtig aan het oude weefatelier.

De vier dragers van dit initiatief maken dat 4n20 een levendige ontmoetingsplek is waar de bezoeker met kunstenaars en medebezoekers graag in gesprek gaat waarbij ontdekken, beleven, ontmoeten, verbinden, inspireren en geïnspireerd worden de meerwaarde uitmaken. 4n20 vzw biedt niet enkel ruimte voor beeldend werk (schilderijen, sculpturen) maar ook Woord, Dans en Muziek in brede zin vinden er hun plek bovenop de lieflijke tuin.

De expo is gratis toegankelijk, de toegang voor de Finnisage bedraagt 10 euro. Inschrijven is mogelijk via info@4n20.be. Alle info is te vinden op de website www.4n20.be.