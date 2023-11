Willy Wostyn na vijf jaar terug in Galerie Blomme

Na een periode van vijf jaar waarbij hij in alle stilte schilderde aan nieuw werk is Willy Wostyn terug met een tentoonstelling in Galerie Blomme.

“Het is inderdaad al vijf jaar geleden, het verrast me zelf een beetje. Uiteraard hebben we de coronaperiode gehad en het blijft druk met onder andere de organisatie van Paris Montmartre maar ik ben klaar voor een nieuwe solotentoonstelling. Heel wat collega’s delen de exporuimte Blomme graag met elkaar maar ik toon mijn werken liever alleen. Dan blijft de focus van de bezoeker meer op mijn doeken gericht.”

“Want die interactie met de kijker vind ik echt belangrijk. Ik weet wat ik bedoel met mijn schilderijen maar ik blijf benieuwd naar wat anderen er van vinden of wat ze er in zien.”

“Wie mijn werk kent zal geen nieuwe invalshoek vinden. Ik hou het bij mijn vertrouwde abstracte werken met veel structuur in aardse tinten waarin ik vaag thema’s uit de natuur of de actualiteit verwerk.”

Geen veelschilder

“Het heeft wat tijd gevraagd maar nu heb ik toch een 40-tal nieuwe schilderijen klaar. Ik ben geen veelschilder, laat me ook niet opjagen om series te creëren. Ik schilder als het kriebelt en ik ga niet verder voor een werk definitief en volledig af is.”

Willy Wostyn exposeert in Galerie Blomme van 3 tot en met 12 november telkens van 14 tot 18 uur. Willy gaat tijdens deze tentoonstelling graag ik gesprek met de bezoeker.